Военные могут купить ж/д билеты через приложение «Армия+»: как воспользоваться услугой — Finance.ua

Военные могут купить ж/д билеты через приложение «Армия+»: как воспользоваться услугой Сегодня 14:17 — Личные финансы

Военные могут купить ж/д билеты через приложение «Армия+»: как воспользоваться услугой

Военнослужащие теперь могут покупать ж/д билеты из специального резерва прямо со смартфона с помощью приложения «Армия+»

Об этом сообщили в Силах территориальной обороны ВСУ.

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«Укрзализныця» стала первым партнером сервиса поддержки военных «Плюсы» от «Армия+», позволяющим военнослужащим покупать билеты онлайн, предназначенные исключительно для них.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы военным купить билеты, необходимо выполнить следующие шаги:

откройте приложение «Армия+».

приобретите до 4 билетов одновременно со спецрезервом.

выбирайте поезда, следующие из или в города, приближенные к зоне боевых действий.

в ходе поиска будут отображаться все свободные места на подходящие рейсы.

Билеты из спецрезерва доступны от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

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«Обязательно сохраните билет: сделайте скриншот или отправьте его на электронную почту, ведь из-за защиты данных он не будет храниться», — подчеркнули Силы территориальной обороны ВСУ.

Сколько военных уже воспользовались услугой

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, только за неделю работы программы «Плюсы» более 14 тысяч военнослужащих протестировали сервис заказа железнодорожных билетов через приложение «Армия+».

В частности, было приобретено 1104 железнодорожных билета из специального резерва для военных, а 783 пассажира уже воспользовались новой услугой.

«Самое популярное время для бронирования — за день до отправления поезда (26% от всех заказов). Это демонстрирует, насколько важен быстрый и гибкий доступ к билетам для наших военных», — отметил Умеров.

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