Укрзализныця запустила сразу два новых железнодорожных маршрута сообщением с ЕС — Finance.ua

Укрзализныця запустила сразу два новых железнодорожных маршрута сообщением с ЕС Сегодня 13:25 — Фондовый рынок

Запущены два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые сообщения должны разгрузить Варшавское направление и улучшить логистические связи с ЕС.

Сегодня начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу. Новые сообщения призваны частично разгрузить популярное варшавское направление и расширить логистические связи с европейскими странами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Сегодня отправился первый поезд № 9/10 из Киева в Будапешт — столицу Венгрии, крупный железнодорожный и авиационный хаб.

Также стал доступен маршрут из Киева в Братиславу, столицу Словакии, который будет обеспечивать поезд № 27/28 Киев — Чоп — Киев и новый поезд словацкой железной дороги № 617/961 Чоп — Братислава — Чоп.

Оба маршрута частично разгрузят сверхпопулярное варшавское направление. Есть много планов по расширению логистической сети именно с европейскими странами, в частности Румынией и Польшей, — написал Кулеба.

УНН По материалам:

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