В 2024 году «Укрзализныця» возобновила пассажирские перевозки до довоенного уровня — Finance.ua
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В 2024 году «Укрзализныця» возобновила пассажирские перевозки до довоенного уровня

Казна и Политика
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В 2024 году «Укрзализныця» возобновила пассажирские перевозки до довоенного уровня
В 2024 году «Укрзализныця» возобновила пассажирские перевозки до довоенного уровня
АО «Укрзализныця» в 2024 году перевезло 146,9 млн тонн грузов, что на 22% больше, чем в 2023 году.
Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Пассажирские перевозки

По пассажирскому направлению перевозчик достиг показателя довоенного уровня — за год было перевезено 57,2 млн пассажиров в дальнем и пригородном сообщении.
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Значительную роль сыграли эвакуационные рейсы, благодаря которым более 4 млн человек, в том числе 1 млн детей, смогли найти безопасное место.
В 2024 году «Укрзализныця» возобновила пассажирские перевозки до довоенного уровня
Кроме того, в текущем году была проведена реконструкция 339 км путей, восстановлено 8 мостов и привлечено 45 млн евро на развитие пограничной железнодорожной инфраструктуры в рамках программы CEF.
В настоящее время «Укрзализныця» осуществляет перевозки более чем на 100 внутренних маршрутов и более 20 — в международном направлении, в том числе через Хелм, Чоп и Рава-Русскую.
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В следующем году компания планирует закупить 80 новых электровозов, 40 тепловозов, 56 новых пассажирских вагонов и реализовать проект реконструкции пути европейского стандарта 1435 мм на участке Чоп — Ужгород.
По материалам:
Укрінформ
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