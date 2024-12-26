В 2024 году «Укрзализныця» возобновила пассажирские перевозки до довоенного уровня — Finance.ua

В 2024 году «Укрзализныця» возобновила пассажирские перевозки до довоенного уровня Сегодня 06:18 — Казна и Политика

В 2024 году «Укрзализныця» возобновила пассажирские перевозки до довоенного уровня

АО «Укрзализныця» в 2024 году перевезло 146,9 млн тонн грузов, что на 22% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Пассажирские перевозки

По пассажирскому направлению перевозчик достиг показателя довоенного уровня — за год было перевезено 57,2 млн пассажиров в дальнем и пригородном сообщении.

Значительную роль сыграли эвакуационные рейсы, благодаря которым более 4 млн человек, в том числе 1 млн детей, смогли найти безопасное место.

Кроме того, в текущем году была проведена реконструкция 339 км путей, восстановлено 8 мостов и привлечено 45 млн евро на развитие пограничной железнодорожной инфраструктуры в рамках программы CEF.

В настоящее время «Укрзализныця» осуществляет перевозки более чем на 100 внутренних маршрутов и более 20 — в международном направлении, в том числе через Хелм, Чоп и Рава-Русскую.

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В следующем году компания планирует закупить 80 новых электровозов, 40 тепловозов, 56 новых пассажирских вагонов и реализовать проект реконструкции пути европейского стандарта 1435 мм на участке Чоп — Ужгород.

Укрінформ По материалам:

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