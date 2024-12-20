«Укрзализныця» запускает поезд «Черновцы— Львов»: расписание — Finance.ua
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«Укрзализныця» запускает поезд «Черновцы— Львов»: расписание

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» запускает поезд «Черновцы— Львов»: расписание
«Укрзализныця» запускает поезд «Черновцы— Львов»: расписание
Как сообщили в Укрзализныце, для удобства пассажиров назначен региональный поезд, который будет курсировать по маршруту Черновцы — Львов — Черновцы в следующие даты:
Декабрь: 21 — 25, 27 -31.
Январь: 1, 4, 5, 7, 8, 10 — 15, 18 — 20, 22, 24 — 29.
Глубина продажи билетов — 5 суток до даты отправления.
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Запущено два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые сообщения должны разгрузить Варшавское направление и улучшить логистические связи с ЕС.
Начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу. Новые сообщения призваны частично разгрузить популярное варшавское направление и расширить логистические связи с европейскими странами.
По материалам:
Finance.ua
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