«Укрзализныця» запускает поезд «Черновцы— Львов»: расписание — Finance.ua

«Укрзализныця» запускает поезд «Черновцы— Львов»: расписание Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» запускает поезд «Черновцы— Львов»: расписание

Как сообщили в Укрзализныце, для удобства пассажиров назначен региональный поезд, который будет курсировать по маршруту Черновцы — Львов — Черновцы в следующие даты:

Декабрь: 21 — 25, 27 -31.

Январь: 1, 4, 5, 7, 8, 10 — 15, 18 — 20, 22, 24 — 29.

Глубина продажи билетов — 5 суток до даты отправления.

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Начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу. Новые сообщения призваны частично разгрузить популярное варшавское направление и расширить логистические связи с европейскими странами.

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