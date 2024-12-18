Укрзализныця просит держателей еврооблигаций перенести срок купонных выплат — Finance.ua

Укрзализныця просит держателей еврооблигаций перенести срок купонных выплат Сегодня 06:14

Укрзализныця просит держателей еврооблигаций перенести срок купонных выплат

Укрзализныця обратилась к держателям еврооблигаций с запросом на перенос на 2026 год купонных выплат, приходящихся на январь и июль 2025 года.

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».

Общая сумма, которую компания просит отсрочить, составляет около 83 млн долларов.

Отсрочка выплат позволит компании снизить нагрузку на ликвидность и продолжить стабильно перевозить пассажиров, грузы, ремонтировать инфраструктуру и обеспечить безопасность движения.

Это вынужденный шаг, ведь компания во втором полугодии этого года фиксирует уменьшение объемов грузоперевозок, и такой тренд прогнозируется в дальнейшем в 2025 году. Также за последние годы значительно ускорилась инфляция, в разы подорожала стоимость электроэнергии, дизтоплива и продукции, потребляемой железной дорогой. В таких условиях Укрзализныце критически не хватает средств для обеспечения необходимых операционных расходов и достаточных инвестиций на восстановление поврежденной врагом и ремонт устаревшей инфраструктуры", — пишут в УЗ.

Отмечается, что кроме реализации внутренних жестких мер, направленных на повышение операционной эффективности, «Укрзализныця» активно сотрудничает с МФО для совместной реализации приоритетных инвестиционных проектов.

Но этих мер недостаточно для обеспечения операционной устойчивости.

В начале декабря Укрзализныця вынесла на рассмотрение Министерству развития общин и территорий Украины вопрос об индексации тарифов на грузовые перевозки.

«Индексация позволит на минимально необходимом уровне финансировать ремонт подвижного состава и инфраструктуры. Кроме того, решение по индексации грузовых тарифов в совокупности с последующим влиянием военной агрессии и динамики грузовых перевозок станет одним из ключевых в вопросе возможности Укрзализныци выполнять свои долговые обязательства», — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что реструктуризация отвечает условиям успешной транзакции 2022 года, что позволило «Укрзализныце» сохранить свою ликвидность для обеспечения первоочередных операционных расходов и обеспечить стабильные железнодорожные перевозки в условиях войны.

Продление периода поддержки сроком на 12 месяцев, в течение которого проценты по ссудам не подлежат уплате, обеспечит предпосылки для проработки вопроса долгосрочного урегулирования внешних обязательств, в том числе возможного их рефинансирования при участии МФО.

Українські Новини По материалам:

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