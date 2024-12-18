Укрзализныця просит держателей еврооблигаций перенести срок купонных выплат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця просит держателей еврооблигаций перенести срок купонных выплат

14
Укрзализныця просит держателей еврооблигаций перенести срок купонных выплат
Укрзализныця просит держателей еврооблигаций перенести срок купонных выплат
Укрзализныця обратилась к держателям еврооблигаций с запросом на перенос на 2026 год купонных выплат, приходящихся на январь и июль 2025 года.
Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».
Общая сумма, которую компания просит отсрочить, составляет около 83 млн долларов.
Отсрочка выплат позволит компании снизить нагрузку на ликвидность и продолжить стабильно перевозить пассажиров, грузы, ремонтировать инфраструктуру и обеспечить безопасность движения.
Это вынужденный шаг, ведь компания во втором полугодии этого года фиксирует уменьшение объемов грузоперевозок, и такой тренд прогнозируется в дальнейшем в 2025 году. Также за последние годы значительно ускорилась инфляция, в разы подорожала стоимость электроэнергии, дизтоплива и продукции, потребляемой железной дорогой. В таких условиях Укрзализныце критически не хватает средств для обеспечения необходимых операционных расходов и достаточных инвестиций на восстановление поврежденной врагом и ремонт устаревшей инфраструктуры", — пишут в УЗ.
Читайте также
Отмечается, что кроме реализации внутренних жестких мер, направленных на повышение операционной эффективности, «Укрзализныця» активно сотрудничает с МФО для совместной реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Но этих мер недостаточно для обеспечения операционной устойчивости.
В начале декабря Укрзализныця вынесла на рассмотрение Министерству развития общин и территорий Украины вопрос об индексации тарифов на грузовые перевозки.
«Индексация позволит на минимально необходимом уровне финансировать ремонт подвижного состава и инфраструктуры. Кроме того, решение по индексации грузовых тарифов в совокупности с последующим влиянием военной агрессии и динамики грузовых перевозок станет одним из ключевых в вопросе возможности Укрзализныци выполнять свои долговые обязательства», — говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечается, что реструктуризация отвечает условиям успешной транзакции 2022 года, что позволило «Укрзализныце» сохранить свою ликвидность для обеспечения первоочередных операционных расходов и обеспечить стабильные железнодорожные перевозки в условиях войны.
Продление периода поддержки сроком на 12 месяцев, в течение которого проценты по ссудам не подлежат уплате, обеспечит предпосылки для проработки вопроса долгосрочного урегулирования внешних обязательств, в том числе возможного их рефинансирования при участии МФО.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.