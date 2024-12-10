«Укрзализныця» предлагает повышение грузовых тарифов на 37% — Finance.ua

«Укрзализныця» предлагает повышение грузовых тарифов на 37% Сегодня 19:15 — Казна и Политика

«Укрзализныця» предлагает повышение грузовых тарифов на 37%

Наблюдательный совет АО «Укрзализныця» согласовал индексацию тарифов на перевозку грузов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не индексировались почти два года — с лета 2022-го, и предыдущая индексация не вывела тарифы на экономически обоснованный уровень. За это время индекс цен производителей промышленной продукции уже составил 176,4%. В то же время железнодорожники предложили ограничить индексацию тарифов существенно умеренной цифрой: всего 37%, или примерно 13% в годовом измерении, учитывая, что с последней индексации прошло 2,5 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, что предложения по повышению тарифов были утверждены правлением УЗ еще 5 декабря 2024 года.

Утвержденные изменения будут направлены для рассмотрения Тарифного совета при Министерстве развития громад и территорий Украины, уточнили в УЗ.

В компании напомнили, что в соответствии с постановлением Кабмина от 16 декабря 2009 г. № 1392 «Об обеспечении прозрачности государственной тарифной политики по перевозке грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины» тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины должны индексироваться ежегодно.

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«К сожалению, эта норма не выполнялась регулярно и динамика индексации тарифов на железнодорожные грузовые перевозки существенно отстала от изменений цен на основные ресурсы, которые потребляет железная дорога», — сообщили в УЗ, напомнив, что тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не индексировали почти два года — с лета 2022-го, да и предыдущая индексация не вывела тарифы на экономически обоснованный уровень. За это время индекс цен производителей промышленной продукции уже составил 176,4%.

В частности, с момента последнего пересмотра тарифов на грузовые перевозки, цены на электроэнергию выросли на 166%, дизель — на 110%, запчасти для тепловозов — на 217%, запчасти для электровозов — на 22%, подшипники — на 37%, колеса цельнокатаные — на 20%.

Отмечается, что это лишило компанию возможности выполнять ремонты инфраструктуры и подвижного состава в необходимом объеме, а также индексировать заработные платы железнодорожников, из которых более 10 тысяч защищают Украину в рядах ВСУ, выполнять перед ними социальные обязательства.

«Индексация тарифов на грузовые перевозки жизненно необходима, чтобы украинская железная дорога могла устойчиво функционировать и соблюдать стандарты безопасности. Уровень индексации тарифов был рассчитан минимально достаточным для того, чтобы финансировались операционные расходы, проводились критически необходимые ремонты инфраструктуры», — цитирует пресс-служба УЗ председателя наблюдательного совета УЗ Хофера Гепарда.

Сообщается, что планируемая индексация позволит на минимально необходимом уровне финансировать ремонт подвижного состава и инфраструктуры. В противном случае возникнут существенные риски для непрерывности безопасной работы критической инфраструктуры государства.

Председатель правления УЗ Александр Перцовский пообещал открыто презентовать и объяснить клиентам готовящиеся изменения в грузовых тарифах.

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«Предложения индексации мы открыто презентуем и объясним нашим клиентам — и самым крупным, и меньшим грузоотправителям из всех секторов экономики, а также зафиксируем с ними, каких компенсаторов и операционных улучшений они ожидают от «Укрзализныци», — процитировала пресс-служба Перцовского.

Он отметил, что железнодорожники продолжают надежно доставлять грузы, несмотря на ежедневные обстрелы, восстанавливают путевую и энергетическую инфраструктуру в кратчайшие сроки, чтобы не подвести клиентов и всю украинскую экономику.

«В то же время мы существенно задолжали самим железнодорожникам — уровень оплаты их труда существенно ниже среднего в промышленности, а ряд социальных выплат остановлен. Индексация тарифов критически необходима, чтобы условия труда железнодорожников по крайней мере не ухудшались», — заявил Перцовский.

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Ранее сообщалось, что тарифный совет при Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) одобрил Проект решения об унификации тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Как сообщалось, «УЗ» и представители украинского бизнеса проводят совместную работу по унификации системы тарифообразования железнодорожных грузовых перевозок, предложенную «Укрзализныцей» с октября 2022 года.

Экс-председатель правления Евгений Лященко в интервью заявил, что без унификации компания не сможет закончить год с прибылью. По его словам, на 2024 год она закладывает не повышение грузовых тарифов, а их гармонизацию. Это предполагает полное изменение модели их расчетов за счет упрощения системы тарифообразования, состоящей из пяти разных классов и более 20 коэффициентов. Среди предложений — единый тариф на перевозку пустых вагонов и разделение по классам в привязке к технологии перевозки.

По предварительным расчетам, гармонизация тарифов должна принести компании дополнительные 3−4 млрд грн до конца года в зависимости от того, когда это решение согласует правительство.

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