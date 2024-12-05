«Укрзализныця» увеличила лимиты интернета в скоростных поездах — Finance.ua
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«Укрзализныця» увеличила лимиты интернета в скоростных поездах

Личные финансы
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«Укрзализныця» увеличила лимиты интернета в скоростных поездах
«Укрзализныця» увеличила лимиты интернета в скоростных поездах
«Укрзализныця» вдвое увеличила лимиты интернета в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+. Теперь пассажирам доступно бесплатно 2 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Отмечается, что с момента запуска Wi-Fi в Интерсити им воспользовались 750 тысяч пассажиров — фактически каждый второй пассажир скоростных поездов, а общий объем трафика на борту превысил 2,3 петабайта.
Наиболее активные пользователи Wi-Fi ездят по маршрутам №⁠⁠741/742 и № 777/778 Киев — Львов, где в среднем 66% пассажиров каждого рейса подключаются к интернету.
Напомним, что интернет доступен в 16 поездах Интерсити от «Укрзализныци»: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 «Тарпанах» и 2 поездах с вагонами МПЛТ.
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Напомним, ранее председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский сообщал, что «Укрзализныця» начнет оснащать Wi-Fi ночные поезда дальнего сообщения в 2025 году.
По материалам:
Finance.ua
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