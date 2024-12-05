«Укрзализныця» увеличила лимиты интернета в скоростных поездах — Finance.ua

«Укрзализныця» увеличила лимиты интернета в скоростных поездах Сегодня 22:01 — Личные финансы

«Укрзализныця» увеличила лимиты интернета в скоростных поездах

«Укрзализныця» вдвое увеличила лимиты интернета в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+. Теперь пассажирам доступно бесплатно 2 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что с момента запуска Wi-Fi в Интерсити им воспользовались 750 тысяч пассажиров — фактически каждый второй пассажир скоростных поездов, а общий объем трафика на борту превысил 2,3 петабайта.

Наиболее активные пользователи Wi-Fi ездят по маршрутам №⁠⁠741/742 и № 777/778 Киев — Львов, где в среднем 66% пассажиров каждого рейса подключаются к интернету.

Напомним, что интернет доступен в 16 поездах Интерсити от «Укрзализныци»: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 «Тарпанах» и 2 поездах с вагонами МПЛТ.

Напомним, ранее председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский сообщал , что «Укрзализныця» начнет оснащать Wi-Fi ночные поезда дальнего сообщения в 2025 году.

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