«Лыжный экспресс» возвращается: «Укрзализныця» опубликовала график поездов — Finance.ua

«Лыжный экспресс» возвращается: «Укрзализныця» опубликовала график поездов Сегодня 09:15 — Личные финансы

«Лыжный экспресс» возвращается: «Укрзализныця» опубликовала график поездов

«Укрзализныця» с 19 декабря запускает в горы традиционный сезонный «Лыжный экспресс» Интерсити+ № 743/744 по маршруту Дарница — Киев-Пассажирский — Львов — Славское.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Этот скоростной Hyundai — идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и комфортно добраться до горнолыжного курорта в разгар сезона», — сказано в сообщении.

График

Поезд отправляется из Дарницы в 05:50, из Киева в 06:19, из Львова в 12:09 и прибывает в Славское в 14:03.

Обратно из Славского — в 14:26, из Львова в 16:30, в Киев — в 22:28, в Дарницу — в 23:00.

«Благодаря „Лыжному Экспрессу“ для жителей Ровно мы тоже имеем отличную новость! Теперь региональные поезда № 804/806 Ровно — Львов обеспечат удобное пересадочное сообщение на экспресс в Славское», — добавили в компании.

Напомним, Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Киева во Львов. Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать до 8 декабря.

Член наблюдательного совета «УЗ», советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин ранее заявлял , что тарифы «Укрзализныци» нуждаются в изменениях, государственная компания представит их концепцию бизнес-ассоциациям и на других площадках, обсуждать версии возможного повышения тарифов до этого некорректно.

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