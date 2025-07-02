Минимальная зарплата и пенсия увеличатся: проект Бюджетной декларации — Finance.ua

Минимальная зарплата и пенсия увеличатся: проект Бюджетной декларации
Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и размер минимальной зарплаты.
Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны. Правительство предлагает поднять ее уровень на показатель прогнозируемой инфляции (2026 год — 8,6%, 2027 год — 5,9%, 2028 год — 5,3%).
Согласно документу, планируется установить следующие размеры прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:
- в 2026 году — 2 564 гривны;
- в 2027 году — 2 715 гривен;
- в 2028 году — 2 859 гривен.
Кроме того, при формировании расходной части госбюджета на 2026−2028 годы будут учтены следующие показатели минимальной заработной платы:
- с 1 января 2026 года на сумму 8 688 гривен;
- с 1 января 2027 года в размере 9374 гривны;
- с 1 января 2028 года на сумму 10 059 гривен.
Показатели должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:
- с 1 января 2026 года на сумму 3 470 гривен;
- с 1 января 2027 года в размере 3744 гривны;
- с 1 января 2028 года в размере 4018 гривен.
В 2025 году оплата труда работников бюджетной сферы будет производиться на основе должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки, остающегося на уровне декабря 2024 года, — 3195 гривен. То есть повышение показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен (на 2026 год — 108,6%).
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