Минимальная зарплата и пенсия увеличатся: проект Бюджетной декларации — Finance.ua

Минимальная зарплата и пенсия увеличатся: проект Бюджетной декларации Сегодня 08:02 — Личные финансы

Минимальная зарплата и пенсия увеличатся: проект Бюджетной декларации

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и размер минимальной зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 г. № 774.

Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны. Правительство предлагает поднять ее уровень на показатель прогнозируемой инфляции (2026 год — 8,6%, 2027 год — 5,9%, 2028 год — 5,3%).

Согласно документу, планируется установить следующие размеры прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

в 2026 году — 2 564 гривны;

в 2027 году — 2 715 гривен;

в 2028 году — 2 859 гривен.

Кроме того, при формировании расходной части госбюджета на 2026−2028 годы будут учтены следующие показатели минимальной заработной платы:

с 1 января 2026 года на сумму 8 688 гривен;

с 1 января 2027 года в размере 9374 гривны;

с 1 января 2028 года на сумму 10 059 гривен.

Показатели должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 1 января 2026 года на сумму 3 470 гривен;

с 1 января 2027 года в размере 3744 гривны;

с 1 января 2028 года в размере 4018 гривен.

В 2025 году оплата труда работников бюджетной сферы будет производиться на основе должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки, остающегося на уровне декабря 2024 года, — 3195 гривен. То есть повышение показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен (на 2026 год — 108,6%).

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