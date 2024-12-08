В прошлом году «Укрзализныця» установила рекорд по перевозке людей в ЕС и Молдову — Finance.ua

В прошлом году «Укрзализныця» установила рекорд по перевозке людей в ЕС и Молдову
За 2023 год украинской железной дорогой было перевезено 148,4 млн тонн грузов и 25 млн пассажиров, а также рекордное количество человек в страны ЕС и Молдовы.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время Международного транспортного форума, передает Укринформ.
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Чиновник подчеркнул, что, несмотря на все трудности, «Укрзализныця» смогла обеспечить непрестанную эвакуацию людей из любого уголка Украины.
В то же время уже почти 3 года по железной дороге доставляются важные товары для Сил обороны.
Кулеба проинформировал, что в течение 2023 года железнодорожным транспортом во всех видах сообщений перевезено 148,4 млн тонн грузов и 25 млн пассажиров в поездах дальнего сообщения.
Кроме того, по украинской железной дороге было перевезено 2,1 млн пассажиров в страны ЕС и Молдовы, что является рекордным показателем.
Напомним, «Укрзализныця» с 19 декабря запускает в горы традиционный сезонный «Лыжный экспресс» Интерсити+ № 743/744 по маршруту Дарница — Киев-Пассажирский — Львов — Славское.
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