Укрзализныця запустила дополнительный поезд во Львов — Finance.ua

Укрзализныця запустила дополнительный поезд во Львов
Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Киева во Львов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 8 декабря.
Расписание:
- 8:18 — отправление из Киева;
- 14:59 — прибытие во Львов;
- 14:14 — отправление из Львова;
- 21:33 — прибытие в Киев.
Билеты уже доступны в приложении «Укрзализныци», на сайте, в чат-ботах и в кассах железнодорожных вокзалов.
Также на железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали «Пункты несокрушимости». В них можно подзарядить гаджеты, если дома нет света. На 40 вокзалах в «Пунктах несокрушимости» обустроены зоны для родителей с детьми.
Справка Finance.ua:
- «Укрзализныця» начнет оснащать Wi-Fi ночные поезда дальнего следования в 2025 году. Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, пишет «Интерфакс-Украина».
- С 15 декабря «Укрзализныця» запускает прямой ежедневный поезд Киев — Будапешт (Венгрия) и поезд Киев — Чоп — Братислава (Словакия) с пересадкой.
- Кроме того, Укрзализныця назначает вторую пару поездов № 765/766 — 865/866 на маршруте Варшава — Рава-Русская — Львов и добавляет сообщение с Черновцами.
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