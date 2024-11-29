«Укрзализныця» готовит новую концепцию тарифов — Камышин Сегодня 19:14 — Личные финансы

«Укрзализныця» готовит новую концепцию тарифов — Камышин

Тарифы «Укрзализныци» требуют изменений, государственная компания представит их концепцию бизнес-ассоциациям и на других площадках, обсуждать версии возможного повышения тарифов до этого некорректно.

Об этом заявил член наблюдательного совета «УЗ», советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин на Инфраструктурном дне, организованном Европейской бизнес-ассоциацией в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

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«На железной дороге эта процедура (повышение или пересмотр тарифов. — Ред.), по меньшей мере, раз в год должна происходить. Но она должна быть прогнозируемой, она должна быть прозрачной, она должна быть понятна бизнесу. „Укрзалізниця“ должна защищать и показывать логику, что стоит за этим процессом», — сказал член наблюдательного совета.

По его словам, обнародованная ранее оппозиционным народным депутатом Юрием Гончаренко якобы о повышении тарифов до 37% для получения дополнительно 26 млрд грн некорректна.

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«Финплан в этом году должен быть принят до конца года, как был принят три последних года. Точка», — подчеркнул Камышин.

Комментируя чистую прибыль «Укрзализныци» за 2023 год, на которую ссылаются противники повышения тарифов, член наблюдательного совета и экс-председатель правления компании объяснил его недостаточным инвестированием, которое все равно критически необходимо осуществить.

Он также опроверг информацию о якобы значительном росте объемов грузов в связи с работой морского коридора, что позволило бы не повышать или даже снижать тарифы. Как утверждает Камышин, объем перевозок железной руды по железной дороге упал на 9%.

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«Вы закрываете предприятия и вы уменьшаете объем. Члены вашей ассоциации. И вы закрываете предприятия. Трудно сегодня жить всем. Но мы должны понимать, что если мы будем прикрывать предприятия и будем считать только прибыль в этом году, а не будем смотреть на ретроспективу, например, несколько лет до этого, мы не уедем», — сказал он президенту «Укрметаллургпрома» Александру Каленкову.

По словам члена наблюдательного совета «Укрзализныци», запуск железной дороги в случае ее остановки — это сложный процесс, что подтвердила остановка городской электрички в Киеве в начале войны.

«Поэтому нам нужно понимать, что на 1009-м дне Большой войны наша задача — всех вместе — выстоять. Никто сегодня не считает уже экономику как экономику», — сказал Камышин.

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