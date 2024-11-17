Какое направление стало самым популярным среди пассажиров «Укрзализныци» в октябре — Finance.ua
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Какое направление стало самым популярным среди пассажиров «Укрзализныци» в октябре

Фондовый рынок
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Какое направление стало самым популярным среди пассажиров «Укрзализныци» в октябре
Какое направление стало самым популярным среди пассажиров «Укрзализныци» в октябре
Октябрь стал месяцем прироста пассажиропотока для «Укрзализныци» — в этом месяце услугами железной дороги воспользовались 2,3 млн пассажиров, что на 100 тыс. больше, чем в сентябре.
Об этом сообщили в «УЗ».
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«Железная дорога перевезла 2,3 млн пассажиров — на 100 тыс. пассажиров больше, чем в сентябре, когда традиционно наблюдается спад в динамике пассажирских перевозок по сравнению с летним сезоном», — говорится в сообщении.

Самое популярное направление

Самым популярным рейсом продолжает оставаться поезд № 128 Запорожье — Львов, перевезший в октябре 53 тыс. пассажиров.
Следом за ним — скоростные поезда перемышльского направления № 705/706 и № 715/716 с 51 тыс. и 48 тыс. пассажиров соответственно.
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А вот самым популярным маршрутом стало направление Львов — Киев — Львов: в октябре между этими городами путешествовало 125 тысяч пассажиров.
В частности, с момента запуска (6 декабря 2023 года — ред.) сервисом бронирования билетов для военнослужащих воспользовались более 100 тыс. военных и членов их семей, из них — 16 800 мест было выделено в октябре.
За 10 месяцев 2024 года общее количество пассажиров, перевезенных по железной дороге, выросло на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, достигнув 23,3 млн человек.
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Кроме того, за октябрь пассажиры приобрели 532 тыс. порций чая и кофе в поездах, что несколько больше, чем в сентябре.
Железнодорожники завершают подготовку подвижного состава и инфраструктуры к зимнему сезону и продолжают движение по графику.
По материалам:
Finance.ua
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