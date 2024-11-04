В Укрзализныце есть специальности, где нехватка кадров составляет более 30% — Finance.ua
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В Укрзализныце есть специальности, где нехватка кадров составляет более 30%

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У Укрзализныце на некоторых специальностях не хватает более 30% работников из-за оттока кадров в ВСУ. Железнодорожные специальности теряют популярность среди абитуриентов, что может привести к еще большему дефициту в будущем.
Нехватка кадров более чем в 30% - это уже критический предел.
Об этом заявил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в эфире телемарафона.
На вопрос, есть ли дефицит кадров, Перцовский ответил: «Да. У нас есть отдельные специальности, где на сегодняшний день нехватка кадров — более 30%. Это уже критический предел. Это обычно связано с тем, что многие ушли волонтерами в ВСУ».
Также, по его словам, это связано с тем, что многие годы железнодорожные специальности теряли свою привлекательность среди абитуриентов.
Если раньше, как вспоминают железнодорожники, много лет работающие в компании, был конкурс, боролись по много людей на место, чтобы попасть в железнодорожное профтехучилище или ВУЗы, то сегодня эти вещи сокращаются. Это, может, не вопрос завтра-послезавтра, но если не начать решать — это сегодня, то через несколько лет этот дефицит будет больше, чем дефицит вагонов.
По материалам:
УНН
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