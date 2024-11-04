В «Укрзализныце» анонсировали расширение международных и внутренних сообщений с 15 декабря — Finance.ua

В «Укрзализныце» анонсировали расширение международных и внутренних сообщений с 15 декабря Сегодня 17:20 — Казна и Политика

В «Укрзализныце» анонсировали расширение международных и внутренних сообщений с 15 декабря

В «Укрзализныце» с 15 декабря заработает новый график, который будет представлен в течение ноября. В нем будет расширение международных и внутренних соединений.

Об этом заявил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в эфире телемарафона.

«С 15 декабря заработает новый график, не буду спойлерить, но мы в течение ноября обязательно представим новый график. В нем будут новинки и расширения как международных сообщений, так и внутренних, поэтому к рождественским праздникам сделаем такие приятные подарки нашим пассажирам», — рассказал Перцовский.

Перед этим он напомнил, что «Укрзализныця» взяла жесткий курс, чтобы все билеты были доступны исключительно на официальных источниках.

«Но все равно спрос превышает предложения, потому что у нас есть ограниченный подвижной состав, многие вагоны сегодня привлечены под медицинские перевозки и, несмотря на то, что обновляются, добавляются вагоны, не всегда на все сообщения их хватает. Если говорить о международных сообщениях, то это еще вопрос взаимодействия с международными партнерами», — сказал Перцовский.

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Напомним, ранее стало известно , как сдать билет Укрзализныци, чтобы вернули деньги. Если вы покупали билет на поезд в кассе Укрзализныци, то есть бумажный билет, то и возвращать его нужно там, где покупали. При возврате билета сумма, которую кассир отдаст, будет меньше той, которая была уплачена изначально. Комиссия будет составлять 60 гривен.

«Укрзализныця» 2 сентября окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Таким образом, украинцы больше не смогут купить билеты на старом сайте booking-old.uz.gov.ua.

УНН По материалам:

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