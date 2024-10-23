Як здати квиток Укрзалізниці, щоб повернули гроші — Finance.ua

Як здати квиток Укрзалізниці, щоб повернули гроші Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Як здати квиток Укрзалізниці, щоб повернули гроші

Якщо ви купували квиток на поїзд у касі Укрзалізниці, тобто паперовий квиток, то і повертати його потрібно там, де купували. При поверненні квитка сума, яку касир віддасть, буде меншою від тієї, що була сплачена спочатку. Комісія становитиме 60 гривень.

Поворотна сума залежить ще й від того, коли здали квиток:

за добу до відправлення повернуть повну вартість квитка;

за 6 годин — повна вартість, але якщо це плацкарт — то 50%;

менше 6 годин, але більше 1 години — повна вартість квитка, але за плацкарт гроші не повернуть.

Варто зазначити, що коли рейс скасовує перевізник, у даному випадку Укрзалізниця, то незалежно від того, коли це сталося, пасажиру повернуть повну вартість квитка.

Звісно, не всі біжать за квитками до каси. У наше століття технологій проїзний документ можна купити в Інтернеті. Купити-то можна, але як повернути квиток на поїзд, куплений онлайн…

Що пропонує Укрзалізниця

Якщо ж квиток купували онлайн, то тут є свої нюанси. Хтось навіть скаже, що такий варіант набагато простіший і зручніший, адже нікуди не треба ходити. Розберемося, як повернути електронний квиток на поїзд, куплений на сайті.

У цьому разі необхідно зайти на той самий сайт, де купували проїзний документ, і оформити повернення, дотримуючись підказок на сайті. Гроші повернуться на картку, з якої проводили платіж, протягом 30 банківських днів.

Якщо ж квиток купували в застосунку українського залізничного монополіста, то там теж є функція повернення.

Як повернути квиток — Укрзалізниця онлайн:

Обрати потрібний квиток. Відкрити «меню» на квитку. У списку обрати «Повернути квиток». Підтвердити повернення квитка.

Те, яку суму повернуть за квиток, як і у випадку з паперовими квитками, залежить від того, в який термін проїзний документ повернуто.

Як повернути квиток на поїзд у Приват24

ПриватБанк для зручності клієнтів додав у свій додаток функцію купівлі квитків на поїзд. Але як його повернути? Мобільний банкінг дозволяє це зробити, сидячи на дивані.

Як повернути квиток у Приват24:

Зайти в особистий кабінет. Відкрити розділ «Архів залізничних квитків». Виберіть потрібний проїзний документ і натисніть кнопку «Повернуть квиток».

Гроші за повернутий квиток надійдуть на картку протягом 2−3 робочих днів.

Якщо з якихось причин електронний квиток не вдалося здати, то його можна роздрукувати і звернутися до залізничної каси. Квиток перевірять і пояснять, які додаткові кроки потрібно зробити для його повернення.

УНІАН За матеріалами:

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