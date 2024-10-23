Як здати квиток Укрзалізниці, щоб повернули гроші — Finance.ua

Як здати квиток Укрзалізниці, щоб повернули гроші
Якщо ви купували квиток на поїзд у касі Укрзалізниці, тобто паперовий квиток, то і повертати його потрібно там, де купували. При поверненні квитка сума, яку касир віддасть, буде меншою від тієї, що була сплачена спочатку. Комісія становитиме 60 гривень.
Поворотна сума залежить ще й від того, коли здали квиток:
- за добу до відправлення повернуть повну вартість квитка;
- за 6 годин — повна вартість, але якщо це плацкарт — то 50%;
- менше 6 годин, але більше 1 години — повна вартість квитка, але за плацкарт гроші не повернуть.
Варто зазначити, що коли рейс скасовує перевізник, у даному випадку Укрзалізниця, то незалежно від того, коли це сталося, пасажиру повернуть повну вартість квитка.
Звісно, не всі біжать за квитками до каси. У наше століття технологій проїзний документ можна купити в Інтернеті. Купити-то можна, але як повернути квиток на поїзд, куплений онлайн…
Що пропонує Укрзалізниця
Якщо ж квиток купували онлайн, то тут є свої нюанси. Хтось навіть скаже, що такий варіант набагато простіший і зручніший, адже нікуди не треба ходити. Розберемося, як повернути електронний квиток на поїзд, куплений на сайті.
У цьому разі необхідно зайти на той самий сайт, де купували проїзний документ, і оформити повернення, дотримуючись підказок на сайті. Гроші повернуться на картку, з якої проводили платіж, протягом 30 банківських днів.
Якщо ж квиток купували в застосунку українського залізничного монополіста, то там теж є функція повернення.
Як повернути квиток — Укрзалізниця онлайн:
- Обрати потрібний квиток.
- Відкрити «меню» на квитку.
- У списку обрати «Повернути квиток».
- Підтвердити повернення квитка.
Те, яку суму повернуть за квиток, як і у випадку з паперовими квитками, залежить від того, в який термін проїзний документ повернуто.
Як повернути квиток на поїзд у Приват24
ПриватБанк для зручності клієнтів додав у свій додаток функцію купівлі квитків на поїзд. Але як його повернути? Мобільний банкінг дозволяє це зробити, сидячи на дивані.
Як повернути квиток у Приват24:
- Зайти в особистий кабінет.
- Відкрити розділ «Архів залізничних квитків».
- Виберіть потрібний проїзний документ і натисніть кнопку «Повернуть квиток».
Гроші за повернутий квиток надійдуть на картку протягом 2−3 робочих днів.
Якщо з якихось причин електронний квиток не вдалося здати, то його можна роздрукувати і звернутися до залізничної каси. Квиток перевірять і пояснять, які додаткові кроки потрібно зробити для його повернення.
Страхування для виїзду за кордон
Поділитися новиною