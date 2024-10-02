«Укрзалізниця» остаточно закрила старий сайт для купівлі квитків — Finance.ua

«Укрзалізниця» остаточно закрила старий сайт для купівлі квитків
«Укрзалізниця» 2 вересня остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Таким чином українці більше не зможуть купити квитки на старому сайті booking-old.uz.gov.ua.
Про це повідомили у самій компанії.
«Старий booking, прощавай», — йдеться у повідомленні.
Де тепер купувати квитки на потяги?
Клієнти зможуть купувати квитки онлайн через мобільний додаток Укрзалізниці та новий сайт booking.uz.gov.ua/, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.
Довідка Finance.ua:
- З 20 вересня у 16 поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ пасажири матимуть доступ до інтернету через безоплатний Wi-Fi.
- Із 26 липня «Укрзалізниця» продає квитки на популярні міжнародні поїзди тільки онлайн. Це один із кроків боротьби з перекупниками.
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