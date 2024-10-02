«Укрзалізниця» остаточно закрила старий сайт для купівлі квитків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» остаточно закрила старий сайт для купівлі квитків

52
«Укрзалізниця» остаточно закрила старий сайт для купівлі квитків
«Укрзалізниця» остаточно закрила старий сайт для купівлі квитків
«Укрзалізниця» 2 вересня остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Таким чином українці більше не зможуть купити квитки на старому сайті booking-old.uz.gov.ua.
Про це повідомили у самій компанії.
«Старий booking, прощавай», — йдеться у повідомленні.

Де тепер купувати квитки на потяги?

Клієнти зможуть купувати квитки онлайн через мобільний додаток Укрзалізниці та новий сайт booking.uz.gov.ua/, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.
«Укрзалізниця» остаточно закрила старий сайт для купівлі квитків

Довідка Finance.ua:

  • З 20 вересня у 16 поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ пасажири матимуть доступ до інтернету через безоплатний Wi-Fi.
  • Із 26 липня «Укрзалізниця» продає квитки на популярні міжнародні поїзди тільки онлайн. Це один із кроків боротьби з перекупниками.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.