«Укрзалізниця» остаточно закрила старий сайт для купівлі квитків — Finance.ua

«Укрзалізниця» остаточно закрила старий сайт для купівлі квитків Сьогодні 12:35

«Укрзалізниця» остаточно закрила старий сайт для купівлі квитків

«Укрзалізниця» 2 вересня остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Таким чином українці більше не зможуть купити квитки на старому сайті booking-old.uz.gov.ua.

Про це повідомили у самій компанії

«Старий booking, прощавай», — йдеться у повідомленні.

Де тепер купувати квитки на потяги?

Клієнти зможуть купувати квитки онлайн через мобільний додаток Укрзалізниці та новий сайт booking.uz.gov.ua/ , а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.

Довідка Finance.ua:

З 20 вересня у 16 поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ пасажири матимуть доступ до інтернету через безоплатний Wi-Fi.

Із 26 липня «Укрзалізниця» продає квитки на популярні міжнародні поїзди тільки онлайн. Це один із кроків боротьби з перекупниками.



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