Деякі міжнародні квитки УЗ тепер можна купити тільки онлайн: перелік напрямків — Finance.ua

Деякі міжнародні квитки УЗ тепер можна купити тільки онлайн: перелік напрямків Сьогодні 14:38 — Особисті фінанси

Деякі міжнародні квитки УЗ тепер можна купити тільки онлайн: перелік напрямків

Із 26 липня «Укрзалізниця» продає квитки на популярні міжнародні поїзди тільки онлайн. Це один із кроків боротьби з перекупниками.

Водночас, повернути квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку можна буде тільки претензійним порядком через каси, йдеться на сторінці «Укрзалізниці».

Квитки на які поїзди треба купувати через сайт чи додаток

Продаж квитків на міжнародні рейси «Укрзалізниці» відбуватиметься так:

поїзди 23/24 та 19/20 Київ-Хелм — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзд 93/94 Харків-Хелм — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзди 53/54 та 89/90 Київ-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзд 36/35 Одеса-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзд 32/31 Запоріжжя-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

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поїзд 73/74 Харків-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзд № 67/68 Київ-Варшава — продаж тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, повернення претензійне через каси;

«Інтерсіті+» № 705/706, 715/716 Київ-Перемишль — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн;

поїзд № 351К/351Л Київ-Кишинів — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.

Через каси придбати і повернути квитки можна буде на такі поїзди:

№ 749/149 Київ-Відень;

№ 140/149 Чоп-Відень;

№ 961/962, 963/964 Мукачево-Кошице;

№ 31, 33/34 Мукачево-Будапешт.

Зазначається, що інтеграція із партнерами-залізницями цих країн ще триває.

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