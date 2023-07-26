Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали — Finance.ua
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Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали

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Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали
Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали
АТ «Укрзалізниця» представила новий електронний міжнародний квиток, який зараз узгоджується з міжнародними партнерами — залізницями.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Новий документ буде двомовним: українською та англійською.
«Процес українізації залізниці йде узгодженим графіком. До кінця 2023 матимемо ще низку формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації і т. п», — заявили в компанії.
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І хоча новий шаблон наразі проходить стадію узгодження, як того вимагають міжнародні правила, компанія вже прибрала залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків.
Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали
Нагадаємо, Європейська комісія спільно з Європейським інвестиційним банком розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську, зокрема — перехід на євроколію шириною 1435 мм.
За матеріалами:
Finance.ua
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