Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали — Finance.ua

Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали Сьогодні 19:36

Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали

АТ «Укрзалізниця» представила новий електронний міжнародний квиток, який зараз узгоджується з міжнародними партнерами — залізницями.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий документ буде двомовним: українською та англійською.

«Процес українізації залізниці йде узгодженим графіком. До кінця 2023 матимемо ще низку формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації і т. п», — заявили в компанії.

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І хоча новий шаблон наразі проходить стадію узгодження, як того вимагають міжнародні правила, компанія вже прибрала залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків.

Нагадаємо, Європейська комісія спільно з Європейським інвестиційним банком розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську, зокрема — перехід на євроколію шириною 1435 мм.

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