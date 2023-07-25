Укрзалізниця запустила спецбронь квитків для військових: як придбати квиток — Finance.ua

Укрзалізниця запустила спецбронь квитків для військових: як придбати квиток Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Укрзалізниця виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен захисник та захисниця могли швидше діставатися своїх близьких навіть у найбільш піковий для залізниці сезон.

Про це сказано у повідомленні на Facebook-сторінці.

Укрзалізниця пояснює, що розподіляють ці броні військові комендатури, що становить як мінімум 4 купейних та 4 плацкартних місця на кожному рейсі,.

«Такі квитки поступають у вільний продаж виключно після того, як всі заявки від військових уже задоволені. Відбувається це не раніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда, щоб навіть у випадку потреби день-в-день наші захисники та захисниці могли такою бронею скористатись», — сказано у повідомленні.

Щоб придбати квитки з цієї «військової» броні, потрібно:

Звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури (комендатури знаходяться у Львові, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську, ст. ім. Т. Шевченка, Знамʼянці, Одесі, Миколаєві, Подільську, Харкові, Полтаві, Конотопі, Києві, Житомирі, Козятині, Жмеринці, Дніпрі, Запоріжжі та Покровську) або зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222: оператори детально проконсультують пасажира по всьому процесу; У військовій комендатурі пасажиру за пред’явлення військового квитка та документа, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день (посвідчення про відрядження, відпускний квиток), видадуть талон на придбання квитка; Цей талон треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі на будь-якому вокзалі. За цим документом пасажиру виведуть з-під спеціальної броні квиток і тут же його можна придбати.

Якщо в місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури — скористатись спеціальною бронею можна також у всіх касах за предʼявлення ВПД (військового проїзного документа), який дає право на безкоштовну поїздку. Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах.

Спеціальна бронь на місця знімається за 6 годин до відправлення поїзда. Укрзалізниця рекомендує приїжджати на вокзал за 8 годин до відправлення поїзда або раніше, щоб встигнути отримати талон і придбати квиток.

Отримати консультацію з усіх можливих рейсів, пересадочних маршрутів, адреси всіх комендатур, кас для військовослужбовців та інформацію щодо спеціалізованої броні на квитки можна на виділеній спеціально для цього гарячій лінії за номером: 0 800 503 222.

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