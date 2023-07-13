В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську

Казна та Політика
20
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Європейська комісія спільно з Європейським інвестиційним банком розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську, зокрема — перехід на євроколію шириною 1435 мм.
Відповідний документ оприлюднений на сайті ЄК.
«Через наслідки нинішнього конфлікту можна очікувати, що в Україні та Молдові відбудуться значні економічні перетворення, що сприятиме подальшій інтеграції до ЄС, зміцненню транскордонних зв’язків, підвищенню соціальної згуртованості та економічного розвитку. Залізничний транспорт може відіграти ключову роль у цій трансформації», — зазначається в Стратегії.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Наголошується, що залізничний сектор є важливим ланцюгом логістики, а отже — передумовою для майбутніх інвестицій в Україну та Молдову.
Однак існує низка технічних викликів, які необхідно подолати.
Основний виклик полягає в необхідності побудови в Україні та Молдові нової магістральної мережі колії 1435 мм, яка працюватиме паралельно з теперішньою мережею 1520 мм.
При цьому євроколія 1435 мм буде призначена для швидкісних перевезень. Це міжнародні пасажирські потяги, Інтерсіті, перевезення вантажів в контейнерах/на платформах.
Читайте також
Існуюча колія 1520 мм обслуговуватиме повільніший транспорт. Це місцеві та регіональні пасажирські потяги, великовагові вантажі.
Розвиток магістральної мережі 1435 мм здійснюватиметься у три етапи — з заходу на схід:
  • будівництво євроколії 1435 мм від кордону з Польщею (Мостиська) до Львова та у Молдові від Кишинева до кордону з Румунією;
  • будівництво євроколії 1435 мм між Львовом та Києвом, створення другого коридору на півночі України — від Польщі (Дорогуськ) до Києва та з'єднання Львова з Чопом;
  • продовження євроколії від Києва на схід — до Харкова та Дніпра, а також розширення мережі на заході та півдні України: від Польщі (Рава-Руська) до Львова, від Львова — до кордону з Румунією (через Івано-Франківськ і Чернівці), від Одеси — до Кишинева.
Надалі можливе розширення залізничної мережі 1435 мм до таких міст, як Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Севастополь.
Загальна вартість трьох етапів — близько 11,5 млрд євро (перший — 700 млн євро, другий — 5,9 млрд євро, третій — 4,9 млрд євро).
Читайте також
Водночас, як підкреслюють автори стратегії, будівництво нових коридорів з європейською шириною колії 1435 мм в Україні та Молдові не є достатнім для забезпечення інтеграції залізничних систем цих країн до ЄС.
Серед проблем вказується стан рухомого складу в Україні.
Так, окрім того, що всі існуючі українські локомотиви призначені для колії 1520 мм і тому несумісні з майбутньою мережею 1435 мм, практично увесь існуючий парк локомотивів є застарілим.
Наприклад, середній вік електровозів становить близько 42 років (нормативний термін експлуатації 30 років), магістральних тепловозів — близько 32 років (нормативний термін служби — 20 років), маневрових тепловозів — близько 38 років (нормативний термін служби — 20 років), тепловозів — близько 38 років (нормативний термін експлуатації - 25 років).
Читайте також
Наголошується, що наведені дані відображають рухомий склад за «інвентарною книгою», але парк локомотивів у робочому стані значно менший.
Понад 600 локомотивів АТ «Укрзалізниця» мають прострочений ремонт. Загалом, за оцінками АТ «Укрзалізниця» середній знос локомотивів становить понад 98%.
Зазначається, що «Укрзалізниця» розробила план оновлення рухомого складу під назвою «Локомотив». Але концепція оновлення локомотивного парку передбачає реалізацію до 2033 року.
У 2021 році Україна домовилася з Францією про закупівлю 130 вантажних електровозів моделі Alstom Prima. Проте Наразі цей контракт заморожений у зв’язку з воєнними діями.
Загальний парк вантажних вагонів АТ «Укрзалізниця» становить близько 82,5 тис. одиниць, що становить близько 50% від загальної кількості вагонів — близько 168 тис. одиниць (враховуючи також приватні вагони). При цьому з наявного парку вантажних вагонів, що належать «Укрзалізниці», у робочому стані знаходиться близько 62,9 тис. одиниць (76%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.