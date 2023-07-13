В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську — Finance.ua

В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську Сьогодні 04:16 — Казна та Політика

В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську

Європейська комісія спільно з Європейським інвестиційним банком розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську, зокрема — перехід на євроколію шириною 1435 мм.

Відповідний документ оприлюднений на сайті ЄК.

«Через наслідки нинішнього конфлікту можна очікувати, що в Україні та Молдові відбудуться значні економічні перетворення, що сприятиме подальшій інтеграції до ЄС, зміцненню транскордонних зв’язків, підвищенню соціальної згуртованості та економічного розвитку. Залізничний транспорт може відіграти ключову роль у цій трансформації», — зазначається в Стратегії.

Наголошується, що залізничний сектор є важливим ланцюгом логістики, а отже — передумовою для майбутніх інвестицій в Україну та Молдову.

Однак існує низка технічних викликів, які необхідно подолати.

Основний виклик полягає в необхідності побудови в Україні та Молдові нової магістральної мережі колії 1435 мм, яка працюватиме паралельно з теперішньою мережею 1520 мм.

При цьому євроколія 1435 мм буде призначена для швидкісних перевезень. Це міжнародні пасажирські потяги, Інтерсіті, перевезення вантажів в контейнерах/на платформах.

Існуюча колія 1520 мм обслуговуватиме повільніший транспорт. Це місцеві та регіональні пасажирські потяги, великовагові вантажі.

Розвиток магістральної мережі 1435 мм здійснюватиметься у три етапи — з заходу на схід:

будівництво євроколії 1435 мм від кордону з Польщею (Мостиська) до Львова та у Молдові від Кишинева до кордону з Румунією;

будівництво євроколії 1435 мм між Львовом та Києвом, створення другого коридору на півночі України — від Польщі (Дорогуськ) до Києва та з'єднання Львова з Чопом;

продовження євроколії від Києва на схід — до Харкова та Дніпра, а також розширення мережі на заході та півдні України: від Польщі (Рава-Руська) до Львова, від Львова — до кордону з Румунією (через Івано-Франківськ і Чернівці), від Одеси — до Кишинева.

Надалі можливе розширення залізничної мережі 1435 мм до таких міст, як Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Севастополь.

Загальна вартість трьох етапів — близько 11,5 млрд євро (перший — 700 млн євро, другий — 5,9 млрд євро, третій — 4,9 млрд євро).

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Водночас, як підкреслюють автори стратегії, будівництво нових коридорів з європейською шириною колії 1435 мм в Україні та Молдові не є достатнім для забезпечення інтеграції залізничних систем цих країн до ЄС.

Серед проблем вказується стан рухомого складу в Україні.

Так, окрім того, що всі існуючі українські локомотиви призначені для колії 1520 мм і тому несумісні з майбутньою мережею 1435 мм, практично увесь існуючий парк локомотивів є застарілим.

Наприклад, середній вік електровозів становить близько 42 років (нормативний термін експлуатації 30 років), магістральних тепловозів — близько 32 років (нормативний термін служби — 20 років), маневрових тепловозів — близько 38 років (нормативний термін служби — 20 років), тепловозів — близько 38 років (нормативний термін експлуатації - 25 років).

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Наголошується, що наведені дані відображають рухомий склад за «інвентарною книгою», але парк локомотивів у робочому стані значно менший.

Понад 600 локомотивів АТ «Укрзалізниця» мають прострочений ремонт. Загалом, за оцінками АТ «Укрзалізниця» середній знос локомотивів становить понад 98%.

Зазначається, що «Укрзалізниця» розробила план оновлення рухомого складу під назвою «Локомотив». Але концепція оновлення локомотивного парку передбачає реалізацію до 2033 року.

У 2021 році Україна домовилася з Францією про закупівлю 130 вантажних електровозів моделі Alstom Prima. Проте Наразі цей контракт заморожений у зв’язку з воєнними діями.

Загальний парк вантажних вагонів АТ «Укрзалізниця» становить близько 82,5 тис. одиниць, що становить близько 50% від загальної кількості вагонів — близько 168 тис. одиниць (враховуючи також приватні вагони). При цьому з наявного парку вантажних вагонів, що належать «Укрзалізниці», у робочому стані знаходиться близько 62,9 тис. одиниць (76%).

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