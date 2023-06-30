Укрзалізниця у липні ремонтуватиме колію на Прикарпатті: як зміниться рух поїздів — Finance.ua

Укрзалізниця у липні ремонтуватиме колію на Прикарпатті: як зміниться рух поїздів Сьогодні 09:27 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» з 17 по 27 липня закриє рахівський напрямок руху через плановий ремонт колії на ділянці Делятин-Надвірна.

З 17 по 27 липня поїзди, що зазвичай прямують до Рахова, будуть обмежені до Івано-Франківська. Обмеження стосуватимуться лише робочих днів, у вихідні поїзди курсуватимуть до та з Рахова стандартним чином.

В УЗ додали, що вже працюють над призначенням щоденних «гірських шатлів» зі Львова до Ворохти (через Яремче та Татарів-Буковель) комфортабельними поїздами ДПКр-3.

«Це дизельні поїзди нового покоління з місцями для сидіння та кондиціонуванням в усіх вагонах першого та другого класу. Рейси зі Львова та зворотно з гір будуть виконуватися щоденно, тож можете бронювати свою подорож до Львова або Івано-Франківська вже зараз», — пояснили в компанії.

На час ремонтних робіт в горах (і на додачу — на ділянці Деражня-Комарівці) з 18 липня додатково буде призначено рейс № 255/256 Київ-Чернівці.

Таким чином, поки вагони поїзда № 55/56 не зможуть проїхати до Рахова, з 16 по 27 липня вони ж сполучатимуть столицю з Буковиною.

Крім цього, до Івано-Франківська запустять додатковий поїзд: № 226 Запоріжжя — Івано-Франківськ. Спочатку — в тестовому режимі в одну дату — 12 липня з Запоріжжя, 13 липня з Івано-Франківська.

Економічна Правда За матеріалами:

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