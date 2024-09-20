Укрзалізниця запускає Wi-Fi у потягах Інтерсіті — Finance.ua

Укрзалізниця запускає Wi-Fi у потягах Інтерсіті Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запускає Wi-Fi у потягах Інтерсіті

Відтепер у 16 поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ пасажири матимуть доступ до інтернету через безоплатний Wi-Fi.

Про це повідомляє Укрзалізниця

Аби скористатися послугою, необхідно:

під час подорожі увімкнути Wi-Fi на пристрої та обрати мережу під назвою WiFi test;

після доєднання до мережі на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

Після цього пасажири отримають безкоштовний 1 гб трафіку на швидкості 10 мб/с.

«Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими», — зазначив голова Укрзалізниці Євген Лященко.

Так, системами доступу до інтернету відтепер обладнані десять поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ.

«Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів», — додали в Укрзалізниці.

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