«Укрзализныця» назвала самые популярные поезда в Украине — Finance.ua
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«Укрзализныця» назвала самые популярные поезда в Украине

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«Укрзализныця» назвала самые популярные поезда в Украине
«Укрзализныця» назвала самые популярные поезда в Украине
В сентябре самым популярным среди украинцев поездом стал № 128 Запорожье — Львов. За месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Сколько стоят билеты на самый популярный поезд Запорожье — Львов

Билеты на топовый сентябрьский поезд № 128 Запорожье — Львов продают в плацкартные и вагоны-купе. Цена одного билета на 29 октября:
  • плацкарт — 276,91 грн;
  • купе — 429,23 грн.
В УЗ отметили, что в топ-3 самых популярных поездов также вошли скоростные поезда перемышльского направления:
  • № 705/706 Киев — Перемышль, 49 тыс. пассажиров;
  • № 715/716 Киев — Перемышль, 46 тыс. пассажиров.
В общей сложности, отмечается, в сентябре компания перевезла 2,2 млн пассажиров. Однако, констатировали там, в этом месяце динамика пассажирских перевозок традиционно «идет на спад по сравнению с летним сезоном».
«В низкий сезон железнодорожники уже готовятся к зимнему пику перевозок. Проводя необходимые ремонты инфраструктуры и работая над последующим обновлением подвижного состава», — говорится в сообщении.
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Изменения в маршруте

Также в УЗ заявили об изменениях в маршруте поезда № 148/147, следующего по популярному курортному направлению Одесса — Киев. Причина — ремонтные работы на железной дороге в пределах Черкасской области.
После начала работ поезд будет идти в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя. Изменения будут действовать:
  • для рейсов с отправлением из Одессы — с 22 октября по 3 декабря;
  • для рейсов с отправлением из Киева — с 23 октября по 4 декабря.
«Завершение ремонтов и возврат к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы. И с 6 декабря — из Киева», — рассказали в перевозчике.
По материалам:
Finance.ua
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