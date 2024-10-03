«Укрзализныця» модернизировала плацкартные вагоны (фото) — Finance.ua

«Укрзализныця» модернизировала плацкартные вагоны (фото) Сегодня 18:49 — Технологии&Авто

«Укрзализныця» модернизировала плацкартные вагоны (фото)

«Укрзализныця» модернизировала еще 4 плацкартных вагона на собственных мощностях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в «Укрзализныце» обновили интерьер, экстерьерное лаковое покрытие и все табло; обустроили систему кондиционирования; установили вакуумные туалеты; разместили возле мест пассажиров стандартные розетки, порты USB и Type-C.

«Сегодня вагоны из этой партии отправятся в первый рейс в составе поезда № 7/8 Киев — Черновцы. Теперь он будет полностью укомплектован модернизированными плацкартными вагонами, стоимость проезда в которых останется без изменений», — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения Укрзализныця уже восстановила 33 пассажирских вагона, из них 29 — плацкартные.

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