Укрзализныця завершила три квартала с чистой прибылью в 1,7 млрд — Finance.ua
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Укрзализныця завершила три квартала с чистой прибылью в 1,7 млрд

Фондовый рынок
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Укрзализныця завершила три квартала с чистой прибылью в 1,7 млрд
Укрзализныця завершила три квартала с чистой прибылью в 1,7 млрд
«Укрзализныця» завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн.
Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн — это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.
В прошлом году «Укрзализныце» удалось выйти на чистую прибыль в сумме 5,2 млрд грн.
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Напомним, за первое полугодие 2024 года «Укрзализныця» получила прибыль в размере 3,1 млрд грн. Однако тогдашний глава компании Евгений Лященко спрогнозировал, что год компания завершит с убытком, и инициировал пересмотр тарифов на грузовые перевозки. Впрочем, его прогноз не оправдался: это позволяет УЗ удержать тариф на грузовые перевозки и стимулировать развитие экономики.
В «Укрзализныце» с 15 декабря заработает новый график, который будет представлен в течение ноября. В нем будет расширение международных и внутренних сообщений.
По материалам:
УНІАН
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