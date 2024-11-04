В «Укрзалізниці» анонсували розширення міжнародних та внутрішніх сполучень з 15 грудня — Finance.ua

В «Укрзалізниці» анонсували розширення міжнародних та внутрішніх сполучень з 15 грудня Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

В «Укрзалізниці» анонсували розширення міжнародних та внутрішніх сполучень з 15 грудня

В «Укрзалізниці» з 15 грудня запрацює новий графік, який буде презентований протягом листопада. В ньому буде розширення міжнародних та внутрішніх сполучень.

Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в ефірі телемарафону.

«З 15 грудня запрацює новий графік, не буду спойлерити, але ми протягом листопада обов’язково презентуємо новий графік. В ньому будуть новинки й розширення як міжнародних сполучень, так й внутрішніх, тому до різдвяних свят зробимо такі приємні подарунки нашим пасажирам», — розповів Перцовський.

Перед цим він нагадав, що «Укрзалізниця» взяла жорсткий курс, щоб всі квитки були доступні виключно на офіційних джерелах.

«Але все одно попит перевищує пропозиції, тому що у нас є обмежений рухомий склад, багато вагонів сьогодні залучено під медичні перевезення й попри те, що оновлюються, додаються вагони, не завжди на всі сполучення їх вистачає. Якщо говорити про міжнародні сполучення, то це ще питання взаємодії з міжнародними партнерами», — сказав Перцовський.

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Нагадаємо, раніше стало відомо , як здати квиток Укрзалізниці, щоб повернули гроші. Якщо ви купували квиток на поїзд у касі Укрзалізниці, тобто паперовий квиток, то і повертати його потрібно там, де купували. При поверненні квитка сума, яку касир віддасть, буде меншою від тієї, що була сплачена спочатку. Комісія становитиме 60 гривень.

«Укрзалізниця» 2 вересня остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Таким чином українці більше не зможуть купити квитки на старому сайті booking-old.uz.gov.ua.

УНН За матеріалами:

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