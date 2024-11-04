В «Укрзалізниці» анонсували розширення міжнародних та внутрішніх сполучень з 15 грудня — Finance.ua
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В «Укрзалізниці» анонсували розширення міжнародних та внутрішніх сполучень з 15 грудня

Казна та Політика
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В «Укрзалізниці» анонсували розширення міжнародних та внутрішніх сполучень з 15 грудня
В «Укрзалізниці» анонсували розширення міжнародних та внутрішніх сполучень з 15 грудня
В «Укрзалізниці» з 15 грудня запрацює новий графік, який буде презентований протягом листопада. В ньому буде розширення міжнародних та внутрішніх сполучень.
Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в ефірі телемарафону.

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«З 15 грудня запрацює новий графік, не буду спойлерити, але ми протягом листопада обов’язково презентуємо новий графік. В ньому будуть новинки й розширення як міжнародних сполучень, так й внутрішніх, тому до різдвяних свят зробимо такі приємні подарунки нашим пасажирам», — розповів Перцовський.
Перед цим він нагадав, що «Укрзалізниця» взяла жорсткий курс, щоб всі квитки були доступні виключно на офіційних джерелах.
«Але все одно попит перевищує пропозиції, тому що у нас є обмежений рухомий склад, багато вагонів сьогодні залучено під медичні перевезення й попри те, що оновлюються, додаються вагони, не завжди на всі сполучення їх вистачає. Якщо говорити про міжнародні сполучення, то це ще питання взаємодії з міжнародними партнерами», — сказав Перцовський.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, як здати квиток Укрзалізниці, щоб повернули гроші. Якщо ви купували квиток на поїзд у касі Укрзалізниці, тобто паперовий квиток, то і повертати його потрібно там, де купували. При поверненні квитка сума, яку касир віддасть, буде меншою від тієї, що була сплачена спочатку. Комісія становитиме 60 гривень.
«Укрзалізниця» 2 вересня остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Таким чином українці більше не зможуть купити квитки на старому сайті booking-old.uz.gov.ua.
За матеріалами:
УНН
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