«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші поїзди в Україні — Finance.ua

«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші поїзди в Україні Сьогодні 11:48

«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші поїзди в Україні

У вересні найбільш популярним серед українців поїздом став № 128 Запоріжжя — Львів. За місяць він перевіз понад 50 тис. пасажирів.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Скільки коштують квитки на найпопулярніший поїзд Запоріжжя — Львів

Квитки на топовий вересневий поїзд № 128 Запоріжжя — Львів продають у плацкартні та вагони-купе. Ціна одного квитка на 29 жовтня:

плацкарт — 276,91 грн;

купе — 429,23 грн.



В УЗ зазначили, що до топ-3 найпопулярніших поїздів також увійшли швидкісні поїзди перемишльського напрямку:

№ 705/706 Київ — Перемишль, 49 тис. пасажирів;

№ 715/716 Київ — Перемишль, 46 тис. пасажирів.

Загалом же, зазначається, у вересні компанія перевезла 2,2 млн пасажирів. Проте, констатували там, цього місяця динаміка пасажирських перевезень традиційно «йде на спад порівняно із літнім сезоном».

«У низький сезон залізничники вже готуються до зимового піку перевезень. Проводячи необхідні ремонти інфраструктури та працюючи над подальшим оновленням рухомого складу», — йдеться в повідомленні.

Зміни у маршруті

Також в УЗ заявили про зміни у маршруті поїзда № 148/147, що прямує за популярним курортним напрямком Одеса — Київ. Причина — ремонтні роботи на залізниці у межах Черкаської області.

Після початку робіт поїзд йтиме в обхід Черкас, Золотоноші, Гребінки та Борисполя. Зміни діятимуть:

для рейсів із відправленням з Одеси — з 22 жовтня до 3 грудня;

для рейсів із відправленням із Києва — з 23 жовтня до 4 грудня.

«Завершення ремонтів та повернення до попередніх графіків та маршрутів очікується 5 грудня з Одеси. І з 6 грудня — з Києва», — розповіли у перевізнику.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.