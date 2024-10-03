«Укрзалізниця» модернізувала плацкартні вагони (фото) — Finance.ua

«Укрзалізниця» модернізувала плацкартні вагони (фото)
«Укрзалізниця» модернізувала ще 4 плацкартних вагонів на власних потужностях.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що в «Укрзалізниці» оновили інтер’єр, екстер’єрне лакове покриття та всі табло; облаштували систему кондиціювання; встановили вакуумні туалети; розмістили біля місць пасажирів стандартні розетки, порти USB та Type-C.
«Сьогодні вагони з цієї партії вирушать у перший рейс у складі поїзда № 7/8 Київ — Чернівці. Відтепер він буде повністю укомплектований модернізованими плацкартними вагонами, вартість проїзду в яких залишиться без змін», — йдеться в повідомленні.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця вже відновила 33 пасажирські вагони, з них 29 — плацкартні.
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