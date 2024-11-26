Укрзализныця запускает купейные вагоны в поезде Львов — Кишинев — Finance.ua
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Укрзализныця запускает купейные вагоны в поезде Львов — Кишинев

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Укрзализныця запускает купейные вагоны в поезде Львов — Кишинев
Укрзализныця запускает купейные вагоны в поезде Львов — Кишинев
С 15 декабря поедут беспересадочные купейные вагоны сообщением Львов — Кишинев. Этот маршрут даст возможность более удобной поездки для жителей Львова и агломерации в аэропорт Молдовы и обратно.
Об этом 25 ноября сообщила Укрзализныця.
Поезд будет отправляться из Львова каждый день в 15:00 и прибывать в Кишинев в 11:30. В обратном направлении из Кишинева поезд будет отправляться в 17:34 и прибывать во Львов в 15:40.
Билеты традиционно будут доступны в приложении Укрзализныци и на сайте.

Укрзализныця увеличивает количество поездов в Варшаву

Укрзализныця назначает вторую пару поездов № 765/766 — 865/866 по маршруту Варшава — Рава-Русская — Львов и добавляет сообщение с Черновцами. Добавление мест на этом маршруте позволит значительно расширить географию железнодорожного сообщения западных областей Украины с Варшавой не только для Львова, но и для Тернополя, Черткова, Залещиков, Черновцов, через которые с введением нового графика будет курсировать поезд № 865/866 Черновцы — Рава-Русская.
  • Между Варшавой и Рава-Русской будет курсировать поезд польской железной дороги PKP Intercity;
  • На маршруте Рава-Русская — Львов — Черновцы будет курсировать дизель-поезд украинского производства ДПКР-3.
Отныне здесь будут задействованы современные комфортабельные поезда. Также, как и в предыдущем графике, по маршруту Варшава — Рава-Русская — Львов — Коломыя будет курсировать поезд № 767/768 — 867/868.
По материалам:
Finance.ua
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