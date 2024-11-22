«Укрзализныця» установит в поездах дальнего следования скоростной интернет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» установит в поездах дальнего следования скоростной интернет

Личные финансы
20
«Укрзализныця» установит в поездах дальнего следования скоростной интернет
«Укрзализныця» установит в поездах дальнего следования скоростной интернет
«Укрзализныця» начнет оснащать Wi-Fi ночные поезда дальнего следования в 2025 году.
Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, пишет «Интерфакс-Украина».
«В ночное сообщение начнем добавлять понемногу интернет. Будем работать над этим в 2025 году», — подчеркнул глава УЗ.
Читайте также
Он не уточнил, когда именно начнется установка оборудования для Wi-Fi в поездах дальнего следования, отметив, что это произойдет «в течение 2025 года».
Ранее УЗ сообщила о запуске бесплатного Wi-Fi в десяти поездах «Интерсити» и «Интерсити+».
В июле в «Укрзализныце» сообщали, что установила необходимое оборудование, обеспечивающее доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов.
Читайте также
Системами доступа в интернет уже оборудованы 10 поездов Hyundai, два поезда Skoda, два поезда Тарпан и два поезда с вагонами МПЛТ.
Доступ к Wi-Fi во время опытной эксплуатации для пассажиров остается бесплатным. Путешественники могут воспользоваться 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.
УЗ предоставила пошаговую инструкцию, как подключиться к сети Wi-Fi в скоростных поездах:
  • Во время путешествия включите Wi-Fi на устройстве и выберите сеть под названием WiFi test.
  • После подключения к сети на вашем устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронным меню и возможностью оставить отзыв о поездке.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.