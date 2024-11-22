«Укрзализныця» установит в поездах дальнего следования скоростной интернет — Finance.ua

«Укрзализныця» установит в поездах дальнего следования скоростной интернет Сегодня 17:22 — Личные финансы

«Укрзализныця» установит в поездах дальнего следования скоростной интернет

«Укрзализныця» начнет оснащать Wi-Fi ночные поезда дальнего следования в 2025 году.

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, пишет «Интерфакс-Украина».

«В ночное сообщение начнем добавлять понемногу интернет. Будем работать над этим в 2025 году», — подчеркнул глава УЗ.

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Он не уточнил, когда именно начнется установка оборудования для Wi-Fi в поездах дальнего следования, отметив, что это произойдет «в течение 2025 года».

Ранее УЗ сообщила о запуске бесплатного Wi-Fi в десяти поездах «Интерсити» и «Интерсити+».

В июле в «Укрзализныце» сообщали, что установила необходимое оборудование, обеспечивающее доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов.

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Системами доступа в интернет уже оборудованы 10 поездов Hyundai, два поезда Skoda, два поезда Тарпан и два поезда с вагонами МПЛТ.

Доступ к Wi-Fi во время опытной эксплуатации для пассажиров остается бесплатным. Путешественники могут воспользоваться 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

УЗ предоставила пошаговую инструкцию, как подключиться к сети Wi-Fi в скоростных поездах:

Во время путешествия включите Wi-Fi на устройстве и выберите сеть под названием WiFi test.

После подключения к сети на вашем устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронным меню и возможностью оставить отзыв о поездке.

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