Новые рейсы и меньше времени в пути: УЗ обновила график поездов Украины — Finance.ua

Новые рейсы и меньше времени в пути: УЗ обновила график поездов Украины Сегодня 09:38

Новые рейсы и меньше времени в пути: УЗ обновила график поездов Украины

«Укрзализныця» представила новый график движения, который вступит в силу с 15 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Изменения предполагают запуск новых рейсов, оптимизацию маршрутов и сокращение времени в пути для многих направлений.

Новые рейсы в горы, Карпаты и города Украины:

№ 33/34 Кривой Рог — Ясиня: соединит Кривой Рог, Львов и туристические места в Карпатах.

№ 61/62 Днепр — Рахов: увеличит возможности для путешествий во Львов и Карпаты.

№ 83/84 Киев — Солотвино: на 50% больше мест для путешествий в Славское и Закарпатье.

№ 125/126−129/130 Полтава, Кременчуг — Ужгород: новый маршрут для сообщения Полтавщины с Карпатами.

№ 145/146 Харьков — Черновцы: новое сообщение Слобожанщины с Буковиной.

№ 165/166 Харьков — Черкассы: обеспечит транспорт для жителей Харькова, Днепра и Черкасс.

№ 823/824 Харьков — Днепр: региональный поезд для доезда между крупными городами.

Расширение и оптимизация существующих маршрутов:

№ 39/40 Запорожье — Солотвино теперь будет отправляться позже (16:17), что позволит пассажирам больше времени проводить в дороге ночью.

№ 85/86 Запорожье — Львов продлен до станции Рахов.

№ 105/106 Одесса — Киев может курсировать в Харьков в пиковые периоды.

№ 113/114 Львов — Харьков будет курсировать ежедневно, с возможностью продления в Ивано-Франковск.

№ 133/134 Киев — Рахов теперь ежедневный.

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Сокращение времени в пути благодаря обновленной инфраструктуре:

№ 13/14 Киев — Солотвино: минус 1 час 9 мин.

№ 55/56 Киев — Рахов: минус 57 мин.

№ 45/46 Ужгород — Харьков: минус 51 мин.

№ 39/40 Запорожье — Солотвино: минус 45 мин. из Запорожья.

№¾ Запорожье — Ужгород: минус 41 мин.

Економічна Правда По материалам:

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