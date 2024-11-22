Новые рейсы и меньше времени в пути: УЗ обновила график поездов Украины — Finance.ua

Новые рейсы и меньше времени в пути: УЗ обновила график поездов Украины
«Укрзализныця» представила новый график движения, который вступит в силу с 15 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Изменения предполагают запуск новых рейсов, оптимизацию маршрутов и сокращение времени в пути для многих направлений.
Новые рейсы в горы, Карпаты и города Украины:
- № 33/34 Кривой Рог — Ясиня: соединит Кривой Рог, Львов и туристические места в Карпатах.
- № 61/62 Днепр — Рахов: увеличит возможности для путешествий во Львов и Карпаты.
- № 83/84 Киев — Солотвино: на 50% больше мест для путешествий в Славское и Закарпатье.
- № 125/126−129/130 Полтава, Кременчуг — Ужгород: новый маршрут для сообщения Полтавщины с Карпатами.
- № 145/146 Харьков — Черновцы: новое сообщение Слобожанщины с Буковиной.
- № 165/166 Харьков — Черкассы: обеспечит транспорт для жителей Харькова, Днепра и Черкасс.
- № 823/824 Харьков — Днепр: региональный поезд для доезда между крупными городами.
Расширение и оптимизация существующих маршрутов:
- № 39/40 Запорожье — Солотвино теперь будет отправляться позже (16:17), что позволит пассажирам больше времени проводить в дороге ночью.
- № 85/86 Запорожье — Львов продлен до станции Рахов.
- № 105/106 Одесса — Киев может курсировать в Харьков в пиковые периоды.
- № 113/114 Львов — Харьков будет курсировать ежедневно, с возможностью продления в Ивано-Франковск.
- № 133/134 Киев — Рахов теперь ежедневный.
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Сокращение времени в пути благодаря обновленной инфраструктуре:
- № 13/14 Киев — Солотвино: минус 1 час 9 мин.
- № 55/56 Киев — Рахов: минус 57 мин.
- № 45/46 Ужгород — Харьков: минус 51 мин.
- № 39/40 Запорожье — Солотвино: минус 45 мин. из Запорожья.
- №¾ Запорожье — Ужгород: минус 41 мин.
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