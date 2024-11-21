УЗ запускает прямой ежедневный поезд Киев-Будапешт — Finance.ua

УЗ запускает прямой ежедневный поезд Киев-Будапешт
С 15 декабря «Укрзализныця» запускает прямой ежедневный поезд Киев — Будапешт (Венгрия) и поезд Киев — Чоп — Братислава (Словакия) с пересадкой.
Об этом компания сообщила в ходе презентации.
Поезд № 9/10 сообщением Киев-Будапешт будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).
Расписание движения
- Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00.
- В обратном направлении: отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.
Стоимость билета в купейном вагоне — ориентировочно 3000 грн.
Кроме того, планируется с 15 декабря запустить поезд по маршруту Киев — Чоп — Братислава.
Расписание движения:
- Отправление из Киева в 19:57, прибытие в Чоп в 07:50.
- После пересадки — отправление из Чопа в 09:59 и прибывает в Братиславу в 19:33.
Стоимость билета в купейном вагоне — ориентировочно 1 500 грн.
Больше поездов в Варшаву
Кроме того, Укрзализныця назначает вторую пару поездов № 765/766 — 865/866 на маршруте Варшава — Рава-Русская — Львов и добавляет сообщение с Черновцами.
• Между Варшавой и Рава-Русской будет курсировать поезд польской железной дороги PKP Intercity;
• На маршруте Рава-Русская — Львов — Черновцы будет курсировать дизель-поезд украинского производства ДПКр-3.
«Теперь здесь будут задействованы современные комфортабельные поезда», — говорится в сообщении.
Добавление мест на этом маршруте позволит значительно расширить географию железнодорожного сообщения западных областей Украины с Варшавой не только для Львова, но и для Тернополя, Черткова, Залещиков, Черновцов, через которые с введением нового графика будет курсировать поезд № 865/866 Черновцы — Рава-Русская.
Так же, как и в предыдущем графике, по маршруту Варшава — Рава-Русская — Львов — Коломыя будет курсировать поезд № 767/768 — 867/868.
Билеты на все рейсы после открытия продаж будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.
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