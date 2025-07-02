С летом стало больше очередей на границе с ЕС: назвали самые загруженные пункты — Finance.ua

С летом стало больше очередей на границе с ЕС: назвали самые загруженные пункты Сегодня 07:44 — Казна и Политика

Очереди на западной границе Украины выросли с наступлением лета, причем пик приходится на выходные, наиболее загруженные пункты пропуска на Львовщине — «Шегини» и «Краковец».

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

«С началом лета пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области вырос на 25%», — говорится в сообщении.

За июнь госграницу здесь, по сообщению, пересекли более 1,3 млн граждан и почти 268 тыс. транспортных средств. Выезд из Украины превысил въезд на 78 тыс. человек.

«Наибольшая нагрузка — в пунктах пропуска „Шегини“ и „Краковец“. Наименьшая — в „Нижанковичах“ и „Смольнице“. В выходные пассажиропоток растет до 16% по сравнению с буднями», — говорится в сообщении.

В «Шегинях», напомнили пограничники, продолжаются масштабные ремонтные работы, которые временно замедляют движение. Аналогичная ситуация — на польской стороне в «Медыке».

«В разгар летнего сезона ожидается рост пассажиропотока до 40% по всем направлениям Львовской области», — указали в ГПСУ.

УНН По материалам:

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