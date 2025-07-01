Депутаты предлагают сократить чрезмерное бронирование в госорганах: детали инициативы — Finance.ua

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Депутаты предлагают сократить чрезмерное бронирование в госорганах: детали инициативы

Казна и Политика
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Депутаты предлагают сократить чрезмерное бронирование в госорганах: детали инициативы
Депутаты предлагают сократить чрезмерное бронирование в госорганах: детали инициативы
Народные депутаты зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменения в закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Предлагается уточнить перечень органов, где военнообязанные будут подлежать бронированию, и установить предельное количество таких работников в ряде госучреждений.
Об этом свидетельствует законопроект № 13429, зарегистрированный в Верховной Раде.

Новые подходы к бронированию

1. Обоснование необходимости принятия законопроекта:
В условиях военного положения возникла необходимость усовершенствовать механизм бронирования военнообязанных, говорится в пояснительной записке. Основное предназначение бронирования — обеспечение стабильной работы критически важных предприятий, учреждений, организаций и государственных органов, выполняющих ключевые функции в условиях войны.
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Бронирование позволяет сохранить на рабочих местах работников, чья деятельность критически важна для экономики, безопасности, обороноспособности и жизнеобеспечения государства. Основные цели бронирования:
  • обеспечение непрерывной работы важных объектов;
  • поддержка экономической стабильности;
  • сохранение квалифицированного персонала в приоритетных отраслях;
  • оптимальное использование человеческих ресурсов между армией и гражданской сферой;
  • гарантирование эффективного функционирования органов государственной власти и правосудия.
2. Цели и задачи законопроекта:
Целью законопроекта является укрепление обороноспособности государства путем привлечения в ряды Вооруженных Сил Украины части военнообязанных работников правоохранительных органов.
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Предложенные изменения позволят:
  • сократить чрезмерное бронирование в ряде государственных структур;
  • привлечь квалифицированные и мотивированные кадры для службы в армии;
  • обеспечить более справедливое распределение обязанностей во время войны.

Что предлагается изменить?

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с целью уточнения порядка бронирования военнообязанных.
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Предлагается установить следующие правила:
1. Полное бронирование (100%) военнообязанных предусматривается для:
органов государственной власти и других государственных органов, а также патронатных служб, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, кроме таких структур:
  • Национальная полиция;
  • Государственное бюро расследований;
  • органы прокуратуры (кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры);
  • Бюро экономической безопасности Украины;
  • Государственная уголовно-исполнительная служба Украины;
  • Служба судебной охраны, учреждения системы правосудия;
  • органы досудебного расследования
2. Частичное бронирование (до 50%) военнообязанных предусматривается для:
  • органов прокуратуры (кроме подразделений Специализированной антикоррупционной прокуратуры, где допускается 100% бронирование);
  • Национальной полиции Украины;
  • Государственного бюро расследований;
  • Бюро экономической безопасности Украины;
  • Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • Службы судебной охраны;
  • учреждений системы правосудия;
  • органов досудебного расследования
Отмечено, что принятие законопроекта на момент его внесения не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.
По материалам:
Діло
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