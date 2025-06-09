Кто с бронированием может выехать за границу в отпуск — объяснение ГНСУ — Finance.ua
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Кто с бронированием может выехать за границу в отпуск — объяснение ГНСУ

Личные финансы
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Кто с бронированием может выехать за границу в отпуск — объяснение ГНСУ
Кто с бронированием может выехать за границу в отпуск — объяснение ГНСУ
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По словам Демченко, забронированные работники могут уехать при наличии соответствующих документов.

Исключения

В отпуск не могут выезжать те, кто занимает должности, которые определены в пункте 2.14 правил пересечения границы (постановление правительства № 57). Среди них:
  • члены правительства;
  • народные депутаты;
  • судьи;
  • руководители центральных органов исполнительной власти;
  • сотрудники Офиса президента;
  • представители ЦИК, СНБО, СБУ, Счетной палаты и других государственных органов.

Ограничения могут быть введены и работодателем

Если структура, в которой работает забронированное лицо, подала в пограничную службу информацию о том, что пересечение границы разрешено только в случае командировки, выезжать за границу в отпуск запрещено.
«Если мужчина не относится к категориям, которым запрещен выезд в отпуск, и в документах указано, что его организация разрешает выезд именно для отдыха, — такое пересечение границы возможно», — пояснил представитель ГНСУ.
Напомним, в общее количество военнообязанных на предприятии будут зачислять работников, мобилизованных после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать больше специалистов. «Например, у вас 80 работников на учете и еще 20 — мобилизованные после 18 мая. Раньше учитывались только 80. Теперь — 100. И если можно забронировать, например, 50%, то раньше это было 40 человек, а теперь — 50», — объясняли ранее в Минцифры.
Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект № 13335. Документ позволяет временно брать на работу и бронировать на 45 дней мужчин, нарушивших правила мобилизации. За это время работник должен привести свои документы в соответствие с законодательством. Если он этого не сделает, работодатель будет иметь право уволить его.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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