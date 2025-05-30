Кабмин изменил правила бронирования работников критических предприятий — Finance.ua

Кабмин изменил правила бронирования работников критических предприятий Сегодня 15:02

Кабмин изменил правила бронирования работников критических предприятий

Кабинет Министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Новые правила касаются предприятий, имеющих критическое значение для обороны и обеспечения жизнедеятельности во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Что меняется

100% военнообязанных могут быть забронированы на предприятиях, учреждениях и организациях, официально признанных критически важными для нужд Вооруженных Сил и других силовых структур;

упрощены условия бронирования для предприятий, охраняющих объекты топливно-энергетического комплекса. Они могут выбирать любые три критерия из имеющихся. Больше не обязательно отвечать требованиям относительно:

отсутствия налоговой задолженности, средней зарплаты по предприятию, зарплаты забронированных не менее чем 20 тысяч гривен.

Для чего это нужно

«Это решение позволяет государству более гибко реагировать на нужды обороны и поддерживать бесперебойное функционирование предприятий, которые играют критическую роль в жизнеобеспечении населения и защите страны. Мы поддерживаем как энергетические компании, так и тех, кто занимается обеспечением армии — от дронов до медицинской подготовки», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Как подать заявку на бронирование

Процедура подачи не меняется:

Предприятие должно быть внесено в список критически важных — это делает соответствующий госорган (например, Минобороны или Минэнерго). Заявку на бронирование подают только в цифровом формате через портал «Дія». Формирование списков — ответственность уполномоченных государственных органов.

Напомним, к общему количеству военнообязанных на предприятии будут причислять работников, мобилизованных после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать больше специалистов. Если мобилизованные работники автоматически не причисляются к общему количеству, работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитываются работники, забронированные в другой компании.

Министерство цифровой трансформации разрабатывает новую процедуру бронирования работников для предприятий, руководителями которых являются иностранные граждане. Речь идет об альтернативном механизме подачи данных в государственный реестр, который должен решить проблему отсутствия доступа к порталу Дія у таких руководителей.

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