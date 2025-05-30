Кабмин изменил правила бронирования работников критических предприятий — Finance.ua

Кабмин изменил правила бронирования работников критических предприятий
Кабинет Министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Новые правила касаются предприятий, имеющих критическое значение для обороны и обеспечения жизнедеятельности во время военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Что меняется
- 100% военнообязанных могут быть забронированы на предприятиях, учреждениях и организациях, официально признанных критически важными для нужд Вооруженных Сил и других силовых структур;
- упрощены условия бронирования для предприятий, охраняющих объекты топливно-энергетического комплекса. Они могут выбирать любые три критерия из имеющихся. Больше не обязательно отвечать требованиям относительно:
- отсутствия налоговой задолженности,
- средней зарплаты по предприятию,
- зарплаты забронированных не менее чем 20 тысяч гривен.
Для чего это нужно
«Это решение позволяет государству более гибко реагировать на нужды обороны и поддерживать бесперебойное функционирование предприятий, которые играют критическую роль в жизнеобеспечении населения и защите страны. Мы поддерживаем как энергетические компании, так и тех, кто занимается обеспечением армии — от дронов до медицинской подготовки», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.
Как подать заявку на бронирование
Процедура подачи не меняется:
- Предприятие должно быть внесено в список критически важных — это делает соответствующий госорган (например, Минобороны или Минэнерго).
- Заявку на бронирование подают только в цифровом формате через портал «Дія».
- Формирование списков — ответственность уполномоченных государственных органов.
Напомним, к общему количеству военнообязанных на предприятии будут причислять работников, мобилизованных после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать больше специалистов. Если мобилизованные работники автоматически не причисляются к общему количеству, работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитываются работники, забронированные в другой компании.
Министерство цифровой трансформации разрабатывает новую процедуру бронирования работников для предприятий, руководителями которых являются иностранные граждане. Речь идет об альтернативном механизме подачи данных в государственный реестр, который должен решить проблему отсутствия доступа к порталу Дія у таких руководителей.
Поделиться новостью