Кабмин изменил правила бронирования работников критических предприятий — Finance.ua
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Кабмин изменил правила бронирования работников критических предприятий

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Кабмин изменил правила бронирования работников критических предприятий
Кабмин изменил правила бронирования работников критических предприятий
Кабинет Министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Новые правила касаются предприятий, имеющих критическое значение для обороны и обеспечения жизнедеятельности во время военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Что меняется

  • 100% военнообязанных могут быть забронированы на предприятиях, учреждениях и организациях, официально признанных критически важными для нужд Вооруженных Сил и других силовых структур;
  • упрощены условия бронирования для предприятий, охраняющих объекты топливно-энергетического комплекса. Они могут выбирать любые три критерия из имеющихся. Больше не обязательно отвечать требованиям относительно:
  1. отсутствия налоговой задолженности,
  2. средней зарплаты по предприятию,
  3. зарплаты забронированных не менее чем 20 тысяч гривен.

Для чего это нужно

«Это решение позволяет государству более гибко реагировать на нужды обороны и поддерживать бесперебойное функционирование предприятий, которые играют критическую роль в жизнеобеспечении населения и защите страны. Мы поддерживаем как энергетические компании, так и тех, кто занимается обеспечением армии — от дронов до медицинской подготовки», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Как подать заявку на бронирование

Процедура подачи не меняется:
  1. Предприятие должно быть внесено в список критически важных — это делает соответствующий госорган (например, Минобороны или Минэнерго).
  2. Заявку на бронирование подают только в цифровом формате через портал «Дія».
  3. Формирование списков — ответственность уполномоченных государственных органов.
Напомним, к общему количеству военнообязанных на предприятии будут причислять работников, мобилизованных после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать больше специалистов. Если мобилизованные работники автоматически не причисляются к общему количеству, работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитываются работники, забронированные в другой компании.
Министерство цифровой трансформации разрабатывает новую процедуру бронирования работников для предприятий, руководителями которых являются иностранные граждане. Речь идет об альтернативном механизме подачи данных в государственный реестр, который должен решить проблему отсутствия доступа к порталу Дія у таких руководителей.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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