Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы) — Finance.ua

Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы) Сегодня 15:33

Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы)

право бронировать от мобилизации священников. Но далеко не все организации соответствуют критериям. Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины, религиозным организациям в Украине предоставилиНо далеко

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) утвердила Перечень критически важных религиозных организаций, разрешающий бронирование.

«Бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при выполнении всех определенных ГЭСС требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на военном учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации», — сказано в сообщении.

По данным Сухопутных войск, только 7736 религиозных организаций будут иметь право на бронирование 100% священников. Всего в Украине 30 тысяч организаций.

Причины отказа:

зарегистрированы после 26 декабря 2024;

с местонахождением на временно оккупированной территории;

несоответствие уставу;

не внесены в реестр неприбыльных организаций;

не предоставили отчеты.

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