Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы) — Finance.ua

Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы)
Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины, религиозным организациям в Украине предоставили право бронировать от мобилизации священников. Но далеко не все организации соответствуют критериям.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) утвердила Перечень критически важных религиозных организаций, разрешающий бронирование.
«Бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при выполнении всех определенных ГЭСС требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на военном учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации», —
сказано в сообщении.
По данным Сухопутных войск, только 7736 религиозных организаций будут иметь право на бронирование 100% священников. Всего в Украине 30 тысяч организаций.
Причины отказа:
- зарегистрированы после 26 декабря 2024;
- с местонахождением на временно оккупированной территории;
- несоответствие уставу;
- не внесены в реестр неприбыльных организаций;
- не предоставили отчеты.
Поделиться новостью