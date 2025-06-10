Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы) — Finance.ua
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Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы)

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Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы)
Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы)
Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины, религиозным организациям в Украине предоставили право бронировать от мобилизации священников. Но далеко не все организации соответствуют критериям.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) утвердила Перечень критически важных религиозных организаций, разрешающий бронирование.
«Бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при выполнении всех определенных ГЭСС требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на военном учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации», —
сказано в сообщении.

По данным Сухопутных войск, только 7736 религиозных организаций будут иметь право на бронирование 100% священников. Всего в Украине 30 тысяч организаций.
Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы)

Причины отказа:

  • зарегистрированы после 26 декабря 2024;
  • с местонахождением на временно оккупированной территории;
  • несоответствие уставу;
  • не внесены в реестр неприбыльных организаций;
  • не предоставили отчеты.
По материалам:
Finance.ua
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