Украина уже синхронизировала свои санкции с шестью пакетами ЕС — Finance.ua

Украина уже синхронизировала свои санкции с шестью пакетами ЕС Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Украина уже синхронизировала свои санкции с шестью пакетами ЕС

Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС, и продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Наше государство продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в национальных решениях», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в общей сложности под санкции в Украине попали 403 физических лица и 188 юридических.

«Таким образом Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС. Также синхронизировано решение, касающееся лиц, причастных к нарушению прав человека в беларуси, и решения, принятые Евросоюзом в 2011 и 2020−2025 годах в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Исламской Республике Иран, и военной поддержке россии в войне против Украины», — отметили в ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ № 422/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации санкционного давления на россию, которые уже ввели партнеры Украины.

Укрінформ По материалам:

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