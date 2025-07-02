Украина уже синхронизировала свои санкции с шестью пакетами ЕС — Finance.ua
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Украина уже синхронизировала свои санкции с шестью пакетами ЕС

Казна и Политика
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Украина уже синхронизировала свои санкции с шестью пакетами ЕС
Украина уже синхронизировала свои санкции с шестью пакетами ЕС
Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС, и продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
«Наше государство продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в национальных решениях», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в общей сложности под санкции в Украине попали 403 физических лица и 188 юридических.
«Таким образом Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС. Также синхронизировано решение, касающееся лиц, причастных к нарушению прав человека в беларуси, и решения, принятые Евросоюзом в 2011 и 2020−2025 годах в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Исламской Республике Иран, и военной поддержке россии в войне против Украины», — отметили в ОП.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ № 422/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации санкционного давления на россию, которые уже ввели партнеры Украины.
По материалам:
Укрінформ
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