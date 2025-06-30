Украина окончательно синхронизировала санкции с ЕС против рф и Ирана — Finance.ua
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Украина окончательно синхронизировала санкции с ЕС против рф и Ирана

Казна и Политика
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Украина окончательно синхронизировала санкции с ЕС против рф и Ирана
Украина окончательно синхронизировала санкции с ЕС против рф и Ирана
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью синхронизировала свои санкции с 13-м и 14-м пакетами ограничений Евросоюза против россии, а также присоединилась ко всем действующим санкциям ЕС против Ирана.
В своем вечернем обращении он сообщил, что украинские институты уже приступили к выполнению решений СНБО о синхронизации украинских санкций с европейскими.
«Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС — это теперь будут на сто процентов также санкции Украины. Сегодня я это утвердил», — сказал президент.
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Помимо санкций против россии Зеленский также подтвердил полную синхронизацию с ограничениями ЕС относительно Ирана.
«Там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране. Это один из самых жестоких режимов в мире — неудивительно, что путин нашел с ним общий язык», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что санкционное давление должно быть одним из ключевых приоритетов Украины. По его словам, подобные ограничения реально сдерживают стратегические возможности россии и должны с каждым днем ​​все больше ограничивать ее способность вести войну.
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«Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов — санкции мира против россии. Ожидаю от всех институтов быстрых действий. Готовим новые совместные решения с партнерами», — добавил Зеленский.
О том, что Украина планирует синхронизировать санкции с Евросоюзом, Зеленский заявлял ранее. По его словам, санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны полностью подтверждаться национальными санкционными решениями Украины.
27 июня Зеленский подписал указ № 422/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации санкционного давления на россию, которые уже ввели партнеры Украины. Согласно указу, санкции партнеров должны быть поданы на рассмотрение СНБО не позднее чем через 15 дней после вступления в силу.
По материалам:
Finance.ua
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