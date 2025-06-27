Зеленский ввел новые санкции против российских компаний, причастных к ВПК рф — Finance.ua

Зеленский ввел новые санкции против российских компаний, причастных к ВПК рф
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против людей и компаний, причастных к российскому военно-промышленному комплексу (ВПК).
Об этом говорится в указе главы государства № 423/2025.
В новый список санкции попали 52 гражданина рф и 34 российские компании, причастные к ВПК россии.
В частности, в список попали предприятия и их руководители, поставляющие компоненты, оборудование и материалы для производства БпЛА Shahed, а также поставщики станков, электронной техники и другого оборудования для предприятий ВПК россии.
Своим указом Зеленский также поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных мер.
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