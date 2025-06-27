Зеленский подписал указ о синхронизации санкций против рф с международными партнерами — Finance.ua

Зеленский подписал указ о синхронизации санкций против рф с международными партнерами
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 422/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации санкционного давления на россию, которые уже ввели партнеры Украины.
Как отметили в СНБО, решение было принято, чтобы усилить последствия санкций против россии и ограничить ее военно-промышленный потенциал.
Согласно указу, санкции партнеров должны быть поданы на рассмотрение СНБО не позднее чем через 15 дней после вступления в силу.
Для выполнения решения:
- Кабинет Министров, СБУ и НБУ должны обеспечить полную имплементацию международных санкций в украинском правовом поле;
- Кабинет министров, СБУ, Служба внешней разведки и Офис Генпрокурора должны координировать действия по синхронизации санкций с ЕС, США и другими государствами.
О том, что Украина планирует синхронизировать санкции с Евросоюзом, Зеленский заявлял ранее. По его словам, санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны полностью подтверждаться национальными санкционными решениями Украины.
Напомним, что страны Европейского Союза не смогли достичь согласия по принятию 18-го пакета санкций против россии, однако договорились продлить действующие экономические санкции еще на шесть месяцев.
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