Украина ввела санкции против производителей российских дронов — Finance.ua

Украина ввела санкции против производителей российских дронов Сегодня 15:18

Украина ввела санкции против производителей российских дронов

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 415/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Санкции относятся к лицам и компаниям, причастным к производству беспилотников в россии и схемам обхода международных ограничений.

Кто попал под санкции

В список вошли 56 физических и 55 юридических лиц. Все они связаны с производством российских БПЛА, в частности, «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» и FPV-дронов.

Также под санкции попали поставщики компании «Алабуга Машинери», контрагенты акционерного общества «Кронштадт» (производитель дронов «Бандероль»), а также те, которые участвуют в схемах ввоза товаров двойного назначения в обход санкций.

Какие ограничения предусмотрены

Санкции предусматривают:

блокировку активов;

остановку выполнения финансовых и экономических обязательств;

запрет на торговые операции;

лишение государственных наград;

ограничение на приобретение земельных участков в Украине.

Напомним, в мае Зеленский ввел в действие санкции , касающиеся трех украинцев, четырех россиян, а также компаний, связанных с онлайн-казино Pin-Up. Санкции были введены против Александра Богуслаева — сына Вячеслава Богуслаева, которому раньше было подконтрольно стратегическое предприятие «Мотор Сич».

Украина синхронизирует санкции с Евросоюзом. В Офисе президента состоялось совещание по санкционной политике. По его результатам принято решение о полной синхронизации украинских санкций с мерами, которые вводят международные партнеры.

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