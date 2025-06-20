Украина ввела санкции против производителей российских дронов — Finance.ua
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Украина ввела санкции против производителей российских дронов

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Украина ввела санкции против производителей российских дронов
Украина ввела санкции против производителей российских дронов
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 415/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Санкции относятся к лицам и компаниям, причастным к производству беспилотников в россии и схемам обхода международных ограничений.

Кто попал под санкции

В список вошли 56 физических и 55 юридических лиц. Все они связаны с производством российских БПЛА, в частности, «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» и FPV-дронов.
Также под санкции попали поставщики компании «Алабуга Машинери», контрагенты акционерного общества «Кронштадт» (производитель дронов «Бандероль»), а также те, которые участвуют в схемах ввоза товаров двойного назначения в обход санкций.

Какие ограничения предусмотрены

Санкции предусматривают:
  • блокировку активов;
  • остановку выполнения финансовых и экономических обязательств;
  • запрет на торговые операции;
  • лишение государственных наград;
  • ограничение на приобретение земельных участков в Украине.
Напомним, в мае Зеленский ввел в действие санкции, касающиеся трех украинцев, четырех россиян, а также компаний, связанных с онлайн-казино Pin-Up. Санкции были введены против Александра Богуслаева — сына Вячеслава Богуслаева, которому раньше было подконтрольно стратегическое предприятие «Мотор Сич».
Украина синхронизирует санкции с Евросоюзом. В Офисе президента состоялось совещание по санкционной политике. По его результатам принято решение о полной синхронизации украинских санкций с мерами, которые вводят международные партнеры.
По материалам:
Finance.ua
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