У «Дії» появится функция жалоб на госорганы: министры будут видеть каждое обращение — Finance.ua

У «Дії» появится функция жалоб на госорганы: министры будут видеть каждое обращение Сегодня 06:43 — Казна и Политика

У «Дії» появится функция жалоб на госорганы: министры будут видеть каждое обращение

В приложении «Дія» появится возможность оставлять голосовые и текстовые жалобы на работу государственных органов.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, ответственные министры будут оперативно видеть эти отзывы, таким образом это будет способствовать повышению прозрачности. В частности, украинцы смогут оставлять голосовые или текстовые отзывы о госорганах.

«В Дії вы можете голосом или текстом дать обратную связь касательно государственного органа и после этого этот государственный орган, министр, отвечающий за этот государственный орган, в госборде увидит ваш отзыв», — заявил Федоров.

По его словам, это пример цифровой демократии, которая позволяет оперативно менять правила и повышать подотчетность власти.

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