В Дії появится AI-ассистент. Первая услуга — справка о доходах — Finance.ua
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В Дії появится AI-ассистент. Первая услуга — справка о доходах

Личные финансы
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В Дії появится AI-ассистент. Первая услуга — справка о доходах
В Дії появится AI-ассистент. Первая услуга — справка о доходах
На портале «Дія» начался внутренний бета-тест ассистента на базе искусственного интеллекта. Он будет помогать украинцам получать государственные услуги.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии телеканалу «Мы-Украина».
По словам Федорова, на первом этапе он будет отвечать на вопросы пользователей, а со временем сможет полностью сопровождать человека от обращения до получения справки или услуги.
Первой доступной функцией станет возможность получить справку о доходах.
Главная цель AI в «Дії» — решать конкретные проблемы граждан. AI-ассистент поможет снизить нагрузку на госорганы, быстрее обрабатывать обращения и будет показывать, какими сервисами можно воспользоваться.
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Министерство цифровой трансформации уже интегрировало AI в свою внутреннюю работу.
Кроме того, AI уже активно используются в военной сфере. Например:
  • украинские дроны могут наводиться на цели даже в условиях радиоэлектронной борьбы;
  • работают ИИ-управляемые турели, защищающие небо от вражеских дронов;
  • искусственный интеллект помогает обрабатывать спутниковые снимки и данные с видео, что позволяет более оперативно обнаруживать вражеские позиции.
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Напомним, сервис шеринга документов через «Дію» с 1 июня стал платным для банков и финансовых учреждений. За подключение к сервису банки и финансовые учреждения оплачивают единовременно 21−617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Шеринг одного документа бесплатный, два и более (мультишеринг) — платный.
Кроме того, Минцифры запустило монетизацию цифровой платформы «Дія» и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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