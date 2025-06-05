В Дії появится AI-ассистент. Первая услуга — справка о доходах Сегодня 10:25 — Личные финансы

В Дії появится AI-ассистент. Первая услуга — справка о доходах

На портале «Дія» начался внутренний бета-тест ассистента на базе искусственного интеллекта. Он будет помогать украинцам получать государственные услуги.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии телеканалу «Мы-Украина».

По словам Федорова, на первом этапе он будет отвечать на вопросы пользователей, а со временем сможет полностью сопровождать человека от обращения до получения справки или услуги.

Первой доступной функцией станет возможность получить справку о доходах.

Главная цель AI в «Дії» — решать конкретные проблемы граждан. AI-ассистент поможет снизить нагрузку на госорганы, быстрее обрабатывать обращения и будет показывать, какими сервисами можно воспользоваться.

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Министерство цифровой трансформации уже интегрировало AI в свою внутреннюю работу.

Кроме того, AI уже активно используются в военной сфере. Например:

украинские дроны могут наводиться на цели даже в условиях радиоэлектронной борьбы;

работают ИИ-управляемые турели, защищающие небо от вражеских дронов;

искусственный интеллект помогает обрабатывать спутниковые снимки и данные с видео, что позволяет более оперативно обнаруживать вражеские позиции.

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Напомним, сервис шеринга документов через «Дію» с 1 июня стал платным для банков и финансовых учреждений. За подключение к сервису банки и финансовые учреждения оплачивают единовременно 21−617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Шеринг одного документа бесплатный, два и более (мультишеринг) — платный.

Кроме того, Минцифры запустило монетизацию цифровой платформы «Дія» и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO.

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