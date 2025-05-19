Украинцы смогут устраиваться на работу через «Дія» — Finance.ua

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Украинцы смогут устраиваться на работу через «Дія»

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Украинцы смогут устраиваться на работу через «Дія»
Украинцы смогут устраиваться на работу через «Дія»
Кабинет Министров дал старт экспериментальному проекту по трудоустройству через портал «Дія».
Об этом сообщает в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Согласовано предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по использованию средств Единого государственного вебпортала электронных услуг для трудоустройства», — написал Мельничук.
Он заявил, что сегодня был утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Как известно, речь идет только о госслужбе. Согласно проекту, можно будет пойти на работу в:
  • Минцифры,
  • Минэкономики,
  • ГП «Дія».
Необходимые документы и информация для подачи — полностью будет проходить через «Дія».
В то же время планируется полностью цифровизировать процесс трудоустройства в государственные структуры.

Приложение «Дія»

Напомним, что приложение «Дія» было запущено только пять лет назад, и в то время в приложении было две услуги — водительское удостоверение и техпаспорт.
За эти годы там появилось более 40 сервисов и 130 услуг.
Отметим, что в начале года вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, какие услуги в «Дія» будут введены уже в этом году.
В то же время ранее Федоров говорил, что в «Дія» также появятся медицинские услуги. В частности, он упомянул электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения.
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По материалам:
РБК-Україна
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