В «Дія» запустили новую услугу для бизнеса — Finance.ua

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В «Дія» запустили новую услугу для бизнеса

Фондовый рынок
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В «Дія» запустили новую услугу для бизнеса
В «Дія» запустили новую услугу для бизнеса
Как сообщили в пресс-службе «Дія», они запустили на портале «Дія» новую услугу для предпринимателей - декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.
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«Раньше вы подавали предпринимательские декларации или лично по почте и тратили много времени на то, чтобы исправить ошибки при заполнении. А теперь есть „Дія“, и с ней все просто, быстро и прозрачно. Если выполняете на предприятии опасные задачи со специальной техникой — задекларируйте ее на соответствие закону на портале „Дія“», — написали в сообщении.
Декларацию подают предприниматели и юрлица — без бумажных документов и турне по учреждениям.
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Как подать декларацию на портале

  • Авторизуйтесь на портале Дія.
  • Выберите услугу Декларация соответствия материально-технических основ требованиям законодательства.
  • Внесите необходимые данные и подайте декларацию.
  • Отслеживайте статус декларации онлайн и будьте уверены, что все послали без ошибок — портал подскажет, что исправить.
Также отметили, что проект «єДозвіл» реализуется Минэкономики в партнерстве с Минэкономики и при финансировании Евросоюза в рамках проекта EU4DigitalUA, внедряемого FIIAPP.
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Ранее мы писали, что если предприниматель по единому налогу закрывает свою деятельность, последним отчетным периодом для него будет тот, в котором налоговая получила уведомление от госрегистратора о закрытии.
Как отмечает Государственная налоговая служба Украины, прекращение деятельности ФЛП должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). После этой регистрации соответствующая информация передается в информационные системы ГНС в порядке информационного взаимодействия.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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