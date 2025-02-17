Когда подается последняя налоговая декларация после прекращения предпринимательской деятельности — Finance.ua

Когда подается последняя налоговая декларация после прекращения предпринимательской деятельности Сегодня 09:19 — Личные финансы

Когда подается последняя налоговая декларация после прекращения предпринимательской деятельности

Если предприниматель на едином налоге закрывает свою деятельность, последним отчетным периодом для него будет тот, в котором налоговая получила уведомление от госрегистратора о закрытии.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Там отмечают, что прекращение деятельности ФЛП должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). После этой регистрации соответствующая информация передается в информационные системы ГНС в порядке информационного взаимодействия. Датой прекращения предпринимательской деятельности физических лиц — предпринимателей является дата внесения в ЕГР записи о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности этим физическим лицом (кроме случая, когда в сведениях из ЕГР есть оговорки, что датой прекращения предпринимательской деятельности считается другая конкретная дата).

В то же время, прекращение деятельности не отменяет обязательств, возникших в ходе предпринимательской деятельности, не меняет сроков их выполнения и не освобождает от штрафов или пени. Единый налог начисляется до конца месяца, в котором аннулирована регистрация.

ФЛП — плательщик единого налога (1−3 группа), в отношении которого в ЕГР внесена запись о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности, подает последнюю декларацию за отчетный период, с нарастающим итогом с начала года. Последним отчетным периодом является тот, который соответствует дате прекращения предпринимательской деятельности по данным ЕГР.

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Если после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает вести предпринимательскую деятельность, это считается ведением бизнеса без регистрации.

Плательщики единого налога:

1 и 2 группы подают годовую декларацию, где указывают доход, ежемесячные авансовые взносы, суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

3 группа подает декларацию ежеквартально. Вместе с декларацией за IV квартал подают данные об уплаченном едином взносе.

Владельцы, арендаторы и пользователи сельскохозяйственных земель, а также главы семейных фермерских хозяйств должны подавать расчет минимального налогового обязательства вместе с годовой налоговой декларацией.

Форма декларации для ФЛП на едином налоге утверждена приказом Минфина № 578 от 19.06.2015 (с учетом изменений).

Что касается заполнения Декларации:

Строка 4 («Наименование контролирующего органа, в который подается отчетность») — указывается контролирующий орган по месту учета плательщика.

Поле 8 («Особые отметки») — в строке 8.1 ставится отметка «+», если декларация подается за последний налоговый (отчетный) период, на который приходится дата государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

К Декларации прилагаются:

Приложение 1 — сведения о доходе застрахованных лиц и уплате единого взноса. Подается вместе с декларацией (кроме лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ).

Приложение 2 — расчет малого налогового обязательства за год. Подается, если в предпринимательской деятельности использовались земельные участки (для 2−3 групп).

Декларацию можно подать:

1. Лично в любом центре обслуживания налогоплательщиков независимо от места учета.

2. По почте с уведомлением о вручении.

3. В электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах». Декларация в электронном виде может быть подана средствами Электронного кабинета или мобильного приложения «Мои налоги», или в разделе «Мои налоги» на портале Дія.

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