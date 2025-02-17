Когда подается последняя налоговая декларация после прекращения предпринимательской деятельности — Finance.ua

Когда подается последняя налоговая декларация после прекращения предпринимательской деятельности
Если предприниматель на едином налоге закрывает свою деятельность, последним отчетным периодом для него будет тот, в котором налоговая получила уведомление от госрегистратора о закрытии.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
Там отмечают, что прекращение деятельности ФЛП должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). После этой регистрации соответствующая информация передается в информационные системы ГНС в порядке информационного взаимодействия. Датой прекращения предпринимательской деятельности физических лиц — предпринимателей является дата внесения в ЕГР записи о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности этим физическим лицом (кроме случая, когда в сведениях из ЕГР есть оговорки, что датой прекращения предпринимательской деятельности считается другая конкретная дата).
В то же время, прекращение деятельности не отменяет обязательств, возникших в ходе предпринимательской деятельности, не меняет сроков их выполнения и не освобождает от штрафов или пени. Единый налог начисляется до конца месяца, в котором аннулирована регистрация.
ФЛП — плательщик единого налога (1−3 группа), в отношении которого в ЕГР внесена запись о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности, подает последнюю декларацию за отчетный период, с нарастающим итогом с начала года. Последним отчетным периодом является тот, который соответствует дате прекращения предпринимательской деятельности по данным ЕГР.
Если после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает вести предпринимательскую деятельность, это считается ведением бизнеса без регистрации.
Плательщики единого налога:
- 1 и 2 группы подают годовую декларацию, где указывают доход, ежемесячные авансовые взносы, суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- 3 группа подает декларацию ежеквартально. Вместе с декларацией за IV квартал подают данные об уплаченном едином взносе.
Владельцы, арендаторы и пользователи сельскохозяйственных земель, а также главы семейных фермерских хозяйств должны подавать расчет минимального налогового обязательства вместе с годовой налоговой декларацией.
Форма декларации для ФЛП на едином налоге утверждена приказом Минфина № 578 от 19.06.2015 (с учетом изменений).
Что касается заполнения Декларации:
Строка 4 («Наименование контролирующего органа, в который подается отчетность») — указывается контролирующий орган по месту учета плательщика.
Поле 8 («Особые отметки») — в строке 8.1 ставится отметка «+», если декларация подается за последний налоговый (отчетный) период, на который приходится дата государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.
К Декларации прилагаются:
Приложение 1 — сведения о доходе застрахованных лиц и уплате единого взноса. Подается вместе с декларацией (кроме лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ).
Приложение 2 — расчет малого налогового обязательства за год. Подается, если в предпринимательской деятельности использовались земельные участки (для 2−3 групп).
Декларацию можно подать:
1. Лично в любом центре обслуживания налогоплательщиков независимо от места учета.
2. По почте с уведомлением о вручении.
3. В электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах». Декларация в электронном виде может быть подана средствами Электронного кабинета или мобильного приложения «Мои налоги», или в разделе «Мои налоги» на портале Дія.
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