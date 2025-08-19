Продолжат ли выплату «тысячи Зеленского» — что решило правительство Сегодня 17:03 — Личные финансы

Продолжат ли выплату «тысячи Зеленского» — что решило правительство

Программа денежной поддержки «1000 гривен Зеленского», действовавшая с 1 декабря 2024 года, не будет продолжена этой зимой.

Напомним, что программой воспользовались 14,4 млн граждан. Украинцы получили 703 миллиона гривен по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля. Эти деньги можно потратить до конца 2025 года.

Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатали на ВСУ.

Новые заявки на участие в программе не принимаются (прием завершился 28 февраля 2025 г.). В то же время те, кто уже получил выплату, имеют возможность потратить ее до конца года. Средства можно использовать на:

товары украинского производства от предприятий — участников программы;

оплату коммунальных услуг;

покупку книг;

ж/д билеты;

донаты в поддержку ВСУ.

«В настоящее время правительство не планирует возобновлять выплату „тысячи Зеленского“. В новом пакете поддержки населения программа отсутствует, в то время как предусмотрены другие виды помощи», — отмечает издание.

О какой помощи идет речь:

базовая социальная поддержка от 4500 грн в месяц (с 1 октября ее планируют расширить);

«Пакет школьника» — 5000 грн для первоклассников;

повышенная помощь украинцам, получившим травмы на производстве;

доплаты для учителей с 1 сентября.

Кроме того, правительство анонсировало пакет реформ на ближайшие 100 дней. Министерство социальной политики обещает предоставить подробности позже.

18 августа Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция. Согласно презентации проекта, сейчас очерчены основные стратегические направления, определен объем бюджета финансирования и план действий.

