Правительство дополнительно выделило 5 миллиардов на выплату «тысячи Зеленского» — Finance.ua

Правительство дополнительно выделило 5 миллиардов на выплату «тысячи Зеленского» Сегодня 12:42 — Казна и Политика

Правительство дополнительно выделило 5 миллиардов на выплату «тысячи Зеленского»

Кабинет Министров направил из резервного фонда госбюджета дополнительные 5 млрд грн на реализацию программы «Зимова єПідтримка».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, таким образом, все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены, люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги.

Шмыгаль добавил, что правительство усовершенствовало механизм выплаты средств для людей старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию по инвалидности или социальную помощь через банковские учреждения, и для недееспособных лиц по заявке опекуна.

«Эти граждане получат свою тысячу гривен через Укрпочту», — пояснил премьер.

Кроме того, Кабмин урегулировал алгоритм обмена информацией между учреждениями, реализующими программу «Зимова єПідтримка».

«Это будет способствовать обобщению данных и информированию украинцев», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров утвердил программу «Зимова єПідтримка», по которой каждый украинец с 1 декабря сможет получить 1000 гривен. На реализацию программы в этом году выделят 5 млрд грн, в следующем — 10 млрд грн;

программа раздачи украинцам 1 тысячи гривен вряд ли будет иметь опасный эффект на цены в Украине, считают в Нацбанке;

1000 гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ);

зимняя помощь в размере тысячи гривен не распространяется на находящихся за рубежом украинцев. Если они оформят ее, им придется возвращать деньги.

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